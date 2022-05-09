女大生2度確診「疑先Alpha再Omicron」！她驚揭6大後遺症：太可怕

▲一名女大生2度確診，自曝恐怖後遺症。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者閔文昱／綜合報導

本土疫情大爆發，自4月28日本土病例首破萬後，每天確診數均為五位數。一名女大生表示，自己去年5月的時候就確診一次，後來雖然康復了，但免疫力也明顯下降，且有容易累、怕冷、容易頭痛、感冒等後遺症，不料今年又「二次確診」，讓她相當崩潰。貼文一出，馬上引發熱議，其中有不少網友推測，原PO應是先感染Alpha，今年再得Omicron。

一名女大生在Dcard以「二次確診」為題發文表示，她一直都很小心，除了上班上課外都沒去哪，也沒出去玩，但去年5月時還是不幸確診，且因為當時沒打疫苗，症狀比較嚴重，讓她感覺超痛苦，「隨時都在想我會不會死掉，後來好了我還免疫力下降，得了帶狀皰疹。」

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原PO指出，現在她的免疫力比較不好，每天都11、12點就睡了，但還是再度確診，讓她不禁抱怨，「身體真的很爛」。另外，她還擔心，自己只打了2劑疫苗，「好怕我會變重症，我現在耳朵都感覺很像戴耳機悶悶的，也一直燒跟一直咳，好怕我身體更爛…」

▲原PO表示，康復後免疫力下降，容易感冒、頭痛。（示意圖／記者黃克翔攝）

文章曝光後，許多網友紛紛看傻，直呼「要不要試試看去買個樂透」、「二次確診…現在台灣這樣的比例不知道有沒有很多」、「去年五月應該是alpha吧」、「原來有抗體後還會確診」、「二次啊⋯那真的辛苦了，好好照顧好自己」、「妳也太衰了吧，祝妳快點好起來」、「多吃維他命C、上完課回家就洗澡，謹慎但不要驚慌」。

另外，有網友詢問原PO有什麼後遺症，原PO回應，去年確診康復後，比較會容易累，也比較會怕冷，且容易頭痛，「免疫力不好，容易感冒，就是之前得完之後身體就變比較不好，還有真的會健忘，常忘了我下一秒要幹嘛，我去年應該有傷到肺，呼吸到現在都有微微的聲音，去年的真的太可怕了，今年的就還好。」

原PO也補充，現在她已經好很多也退燒了，「謝謝你們的關心，大家照顧好身體，不要確診了。」

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