農曆四月好運TOP3　屬龍事業順心順手、「這生肖」情財雙收

▲農曆四月到，生肖好運榜再度大洗牌。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

轉眼間又是一個新的農曆月份，來到春夏交界的「人間四月天」，運勢排行榜再度大洗牌！《科技紫微網》分別整理出愛情甜蜜、事業順利，以及財富上漲的生肖TOP3，榜上有名的可得把握這一波好時運！

愛情甜蜜TOP3

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第一名：生肖羊

單身者：愛情桃花開，單身者戀愛機會多多，將會有許多異性主動示好，讓你應接不暇。但是注意不要隨意選擇戀愛對象，以免碰到感情騙子，必須多多斟酌。

有伴侶：戀人間的關係融洽，感情發展平穩，即使處於磨合期也能順利度過。由於雙方都秉著包容的心態，某些歧見因而可以輕鬆化解，愛情的天空一片晴好。

第二名：生肖虎

單身者：單身者渴望戀愛的心情特別強烈。只要放開心胸，大膽與異性交談，就能慢慢和投緣的異性擦出火花喔。

有伴侶：蜂蜜夠甜吧？你們的愛情比蜂蜜還甜！偶爾的小驚喜、小浪漫，讓你們彷彿又回到了初戀時期。感動之餘，也讓你們加倍珍惜這份感情。

第三名：生肖兔

單身者：本月是單身者求愛的最佳時機，你在各方面都已準備妥當，不要害怕被拒，因為不表白就永遠不知道結果。鼓起勇氣，你們很有機會牽手成功。

有伴侶：此時你在愛情中如沐春風。你很樂意為戀人做些事情，對方也加倍感受到你的貼心，兩人的感情迅速升溫。有時一些小小的主動，就可以收穫大大的感動。

易有感情困擾的生肖

生肖豬

單身者：不要總是把別人的感情模式套用在自己身上，也不要把別人的伴侶拿來當參照對象，小心連自己都迷失了。只要信賴自己內心的感覺，你真心喜歡的是誰，你一定感受得到。

有伴侶：周圍的環境對你的感情產生了明顯的影響。由於你本來就搖擺不定，所以很容易因朋友的一句話而徹底倒戈。愛情是自己的，不要總是顧慮別人的眼光，那樣會很辛苦的。

生肖蛇

單身者：單身者本月不太有機會終結孤獨，不過有空可多到外面走走，多參加團體活動，擴展社交圈，結識不同類型的朋友，這樣更容易找到心儀的對象。

有伴侶：本月你過於在意另一半，不但情緒變得非常敏感，說話也刻薄起來，對方很容易為此和你吵架。若雙方多些信任，關係就會平和多了。

事業順利TOP3

第一名：生肖牛

工作幹勁十足，表現慾也很強烈。下半月的運勢旺盛，有機會涉足新的工作領域，發揮所長。若多和上司溝通，應能得到更好的建議，有助加快工作效率。

第二名：生肖龍

工作起來順心順手，小問題都會有人幫著解決，沒有什麼棘手的狀況出現。同事有難題向你請教的時候，一定要熱心幫忙，這是提升人際關係最佳的途徑。

第三名：生肖狗

你對新的挑戰相當有信心，雖然會遇上不小的麻煩，但同事的幫助和上司的鼎力支持，都讓你勇敢向前。盡力而為就好，只要能超越自我，就是成功。

當心事業變動的生肖

生肖猴

本月你的態度比較固執，不容易接受他人的意見，因而和同事有些小爭執，人際關係略顯緊張。工作上應圓融待人，多採納有效的建議，才會事半功倍。

生肖鼠

你的過分自信，導致這個月的事業走入險境。保持謙虛謹慎的態度，才能在遭遇問題時獲得他人的援助，讓一切化險為夷。

財富上漲TOP3

第一名：生肖虎

你已經開足了馬力，即將把心中的理財計畫付諸行動。經驗豐富的前輩能為你指明賺錢出路，只要把握機會，乘勝追擊，你將大獲全勝。

第二名：生肖龍

財運暢通無阻，若你本月想要周轉資金或討債，只要勇於開口，多能心想事成！下半月有機會與頗具商業頭腦的人士結緣，有利帶動財運。

第三名：生肖蛇

財運相當不錯的一個月，不過投資可能不會立即收效，因此應做好規劃，尋找風險較小的投資專案，穩中求進。

需看緊錢包的生肖

生肖馬

你在本月的投資態度偏武斷，盈利的機率又不大，讓人覺得你很衝動。儘量多留一些時間讓自己好好思考，可降低投資風險，提高成功率。

生肖豬

你最近對投資過分小心，明明有好機會卻猶豫不決，以至錯過最佳投資時機。拿不定注意時應該向經驗豐富者求教，對自己也應該抱持信心。