富貴寫在臉上！盤點4大「好命」臉型　越老越有福氣

▲四種「好命」臉型，越老越有福氣。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

正所謂「相由心生」，雖說先天遺傳機率大，但其實靠後天修養也能越長越好，而面相不僅反映人的性格，也會影響時運走勢，《科技紫微網》特別盤點4大「好命」臉型，富貴就寫在臉上，而且越老越有福氣！

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臉型圓潤，額頭寬闊，下頜雖短但線條流暢，這類臉型的人頭腦很聰明又轉得快，為人隨和且樂於助人，身邊朋友很多。在中年之前喜歡替別人操心，反倒忘記好好對待自己。

不過隨著年紀越大，他的處事方式會更加理性，做起事情來也更有分寸和主見。人生前期積累的人脈與經驗都能為他加分，再加上中年後運氣不錯，財富運順遂，不太容易受到生活波折打擊。

風字臉

前額高而長，下頜方圓厚重且有肉，這類臉型的人做事負責、有遠見，應變能力也很強。然而自尊心強，在工作與生活中都有些愛面子，且年輕氣盛時不懂收斂鋒芒，明明有實力卻難以服人，因此事業成績一直都未達最佳狀態。

隨著年紀增長，吃過不少虧後，中年後的脾性會日漸收斂，做事也會考慮得越來越周到。因此，不僅能迎來不錯的升遷運，家庭也越發和睦，且越到後期越順遂。

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前額寬廣，臉型方正，這種臉型的人雖然個性忠厚隨和，但內心很要強。他們外表上不喜歡表現，卻會在暗地裡努力實現自己的目標。一開始他與其他人好像並沒有什麼不同，但年紀越大，就會逐漸累積事業成就，開始與同輩拉開差距。

這種人的人生路上雖會小問題不斷，但都能盡力克服。他們較重感情，到了晚年不僅有富足的財力，也多半能過上兒孫滿堂的幸福生活。

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臉型上細下大，鼻子到下巴圓滿厚重，這種面相的人較為堅持自己的看法，且不喜歡跟人打交道。人生早年運程有些坎坷，然而因為喜歡鑽研不輟，能夠隨著時間的累積而擁有自己的一席之地，雖然人脈不夠旺，也還是能找到自己的生財之道。

再加上他們的性格屬於知足常樂、喜歡家庭生活的類型，所以福氣一直不淺。隨著年紀越大，他們看得越開，時運反而變得越強勁，很令人羨慕呢。

補充

面相學中有「三停」之說，指的是臉上的三個不同區域，分別對應不同時期的福氣情況。

上停：額上從髮際到眉毛，代表15-30歲左右的青年運勢。

中停：從眉毛到鼻頭，代表31-50歲左右的中年運勢。

下停：從鼻子到下巴，代表50歲以上的晚年運勢。

上停高長且豐滿的人事業成就不錯，社會地位高；中停隆起有肉的人，有財且身體狀況佳；下停圓滿端正且厚重的人，一生都很有福氣。