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勝利日演說「就這樣？」　美國學者分析：普丁完全沒想法

▲俄羅斯總統普丁發表勝利日演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁發表勝利日演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯總統普丁發表「勝利日」全國演說，全球都在矚目是否會下達對烏克蘭局勢造成變化的命令，例如正式對烏宣戰，或下達全國動員令，派遣更多兵力送往前線，但最後都沒有提及相關內容。對此美國學者認為，整個勝利日的演說內容「就這樣」，證明普丁完全沒有想法。

雖然普丁在勝利日演說中，指責北約和西方的壓迫，使他必須入侵烏克蘭以保護俄羅斯的利益，但他沒有提及任何關於「什麼目標將被視為勝利」，或任何進一步升高戰爭情勢的想法。

根據CNN報導，蘇格蘭聖安德魯斯大學（University of St. Andrews）戰略研究教授歐布萊恩（Phillips O’Brien）分析表示，看完普丁演說的反應只會覺得「就這樣？」，普丁完全沒有想法，要嘛現在不了解烏克蘭局勢的真實性，要嘛故意置之不理。

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