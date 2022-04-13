入手新iPhone好時機！Q1手機降價榜出爐　iPhone 13現省7,410元

▲iPhone 13為降幅最高的機種。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

傑昇通信今日公布2022年第一季降價手機排行榜，與上市價格比較，降價幅度在8%~47%，而這三個月內的降幅則是3%~21%不等，3個月內降價金額最高的是iPhone 13（512GB）降3,300元，累積總降價金額7,410元，是目前iPhone 13系列降價最多的，想換新iPhone的消費者可以趁機入手。

傑昇通信觀察第一季降價榜機型，各家品牌分布平均，且榜上並無4G機型，顯見隨著5G用戶數增加，5G手機在台市占也逐漸攀升。雖然第一季降價榜降價最多的機型是iPhone 13（512GB），由於全球晶片等零件持續短缺及中國封控，衝擊Apple供應鏈，以傑昇通信門市庫存來看，也是少量現貨。

而降價榜第13名及第15名分別為iPhone 13 Pro（1TB）與iPhone 13 Pro Max（512G）也有3%的降幅，無奈在貨源少的情況下，短期也供不應求。

第一季降價榜第二名的vivo X60 Pro與第六名的X70，分別降價3,100元及1,600元，前者降幅近兩成；傑昇通信表示，傳聞X80系列將於5月上市，並且在影像、儲存容量及處理器大幅升級，但新機開賣價格不易鬆動，此時一樣有蔡司技術、微雲臺防手震及影像晶片加持的X60 Pro或X70，各項配置也不差，如今兩款價差超過5千，以舊旗艦機型來說性價比相當高。

▲第一季手機降價榜單。可點圖放大。（圖／傑昇通信提供）

而全球知名的華碩，ZenFone 8及ROG Phone 5s都各有一規格進降價榜，傑昇通信分析，由於ZenFone 9發表倒數，上市快要一年的ZenFone 8不僅進入產品正常的產品生命週期，加上先前與電信業者專案合作，優惠給的深，銷售表現亮眼，部分規格也是一機難求；而市場最強的電競手機ROG Phone 5s開始有20%的降幅，降最多的16G+256G也是該機型的熱銷規格。