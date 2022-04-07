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3月手機降價榜出爐　iPhone 13降超過7000元

▲iPhone 13系列降價。（圖／傑昇通信提供）

▲iPhone 13降價。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

傑昇通信公佈2022年三月降價手機排行，整體總降幅範圍在5%~38%，月降幅則是5%~16%不等，本月降價金額及降幅最高的是OPPO Reno 7 Pro降3,300元，總降價金額累積最高的則是OPPO Reno 6 Pro。而蘋果陣營唯一上榜的僅有iPhone 13（512G），累積降價金額達到7,410元。

傑昇通信表示，已於3月初發表新機、新色的蘋果，雖然預購開出紅盤，但受烏俄戰爭與通膨壓力，不僅iPhone13系列訂單大減，連帶影響13 Pro以上高階機型供貨不足，傑昇通信以目前降價最高的iPhone 13（512G）來看，本月雖降價兩千，總降幅20%，但iPhone13系列主流規格仍是以13（128G）的詢問度較高，貨量較為充足，相對降價空間幅度也較大。

▲3月手機降價榜。（圖／傑昇通信提供）

▲3月手機降價榜。（圖／傑昇通信提供）

上月發表的三星Galaxy S22系列，本月全數上榜，且以賣最好的S22 Ultra降價2,000元最多，S22及S22+則降價1,500元；傑昇通信認為，由於新機3月上市開賣，又與系統業者深度合作，因此有一定程度的降幅，而目前Note 20及20 Ultra已全面缺貨，Z Fold3也所剩無幾，因此三星上半年旗艦機推廣主力依然會放在S22系列。

觀察三月降價榜上機型，傑昇通信表示，幾乎是該品牌當前的新機，非常值得消費者作為換機參考，尤其是2月預購開出紅盤的三星S22系列，罕見全系列機型及規格容量全數上榜，平均降幅逾5%。

傑昇通信表示，降價最多的冠軍機型，是今年二月上市開賣的人像專家OPPO Reno 7 Pro，亞軍則是由同系列的Reno 7拿下，本月都有超過15%的降幅，前者累積總降價金額更有4,300元，傑昇通信表示，2022年各大品牌的5G手機定價，都有向下調整的趨勢，不打機海戰略的OPPO一推出Reno 7系列新機，更大幅在處理器、相機及外型升級，開賣時已降低售價，開賣一個月後，總降幅已達2成以上，預期在晶片短缺、疫情等因素的干擾下，透過精準定價使銷量穩定成長。

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