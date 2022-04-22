iPhone 13超受歡迎！調查：佔總體iPhone銷售38%

▲iPhone 13銷售佔比。（圖／CIRP）

記者陳俐穎／綜合報導

消費者數據研究機構CIRP發布新報告，報告中顯示，在iPhone的銷售狀況上，iPhone 13一枝獨秀，佔了全部iPhone銷量的38%，13 mini則仍舊不受歡迎，只有3%。

iPhone 13、13 Pro、13 Pro Max 和13 mini在內的四款機型，銷量佔了全部iPhone銷量的近四分之三。而去年這個時候，當時的iPhone 12系列則佔61%。本季iPhone 13是單一機型中佔比最高的機型，佔總體38%。

iPhone 13 mini仍不受歡迎，銷售佔比仍低，11 mini和13 mini各自只佔銷售額的3%。所以今年蘋果必然會砍掉mini系列。較舊的型號也還能吸引用戶，比如已經發布兩年的iPhone 11、iPhone SE二代和更老的iPhone XR佔本季度銷售額的15%。

在2022年第二季度，20%的用戶表示，自己的手機使用超過三年，而在2021年第二季度這一比例為34%。另一個關鍵因素可能是有傳言指出，今年尚未發布的iPhone 14將與當前的iPhone 13的晶片一致，也就是仍採用A15晶片，從而影響用戶購買決策，選擇現在購買新iPhone的比率可能更高。