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金寶控沈軾榮爆料洩密　總經理三問：有什麼資格談公司治理？

▲▼金寶電子總經理陳威昌控告前總經理沈軾榮擅改經董事會通過之文件，以及向相關媒體不實爆料洩露營業秘密。（圖／記者劉昌松攝）

▲金寶總經理陳威昌控告前總經理沈軾榮涉偽造文書，以及向媒體不實爆料洩露營業秘密。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

金仁寶集團旗下金寶（2312）即將召開股東會改選董事，不滿連日遭有心人士爆料、登廣告惡意抹黑，9日下午由總經理陳威昌代表，到台北地檢署遞狀，控告前總經理沈軾榮擅改董事會決議通過的文件，涉嫌偽造文書，以及洩漏營業秘密等罪。

據了解，金寶提告的偽造文書，是指金寶董事會通過108年員工認股權證分配名單，疑遭沈軾榮擅自修改，將數百張挪配給未符資格的員工，導致董事會通過之名單與送交股務代理之名單不同，出現兩種版本不一致的員工認股權分配名單。

另外金寶經營階層近來屢遭媒體爆料或刊登廣告有關「庫藏股事件」、「群創股票出售案」、還有遭控特別背信罪等抹黑，金寶認為，這些不實爆料及廣告所引用的是金寶內部機密文件、洩露客戶資料，數份檔案為沈軾榮持有，因此也要提告違反營業秘密等罪，請檢察官從嚴追訴。

金寶現任總經理陳威昌受訪時，向沈軾榮提出三問，包括「一、公司治理是金管會一直推動的重要政策，許董事長許勝雄要求經營團隊切實遵循；但您在任內卻任意擅改董事會決議後之事項。如果董事會通過的決議，您都可以擅權更改，請問您真的有什麼資格談公司治理嗎？」

第二點，「109年5月7日，您因違反誠信的事實，不得不辭任金寶總經理。去年開始出現一連串抹黑報導和廣告，誣蔑公司治理及經營階層，為此不惜洩露您所持有之公司機密文件及客戶資訊！請問您是否是幕後藏鏡人？是否真的希望用這種不正當手法爭奪董事席次？」

最後，「今年的董事改選，您宣稱您提名的新任董事順利選出後，將組成新的董事會, 並且會做好公司治理。請問一個會隨意更改董事會決議的董事，能夠做好公司治理嗎？一個為了董事改選，不惜透過媒體不斷放話的人，真的能讓人相信是適合的新董事人選、能為公司、股東及員工最大利益著想嗎？」

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