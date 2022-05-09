金寶控沈軾榮爆料洩密　總經理三問：有什麼資格談公司治理？

▲金寶總經理陳威昌控告前總經理沈軾榮涉偽造文書，以及向媒體不實爆料洩露營業秘密。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

金仁寶集團旗下金寶（2312）即將召開股東會改選董事，不滿連日遭有心人士爆料、登廣告惡意抹黑，9日下午由總經理陳威昌代表，到台北地檢署遞狀，控告前總經理沈軾榮擅改董事會決議通過的文件，涉嫌偽造文書，以及洩漏營業秘密等罪。

據了解，金寶提告的偽造文書，是指金寶董事會通過108年員工認股權證分配名單，疑遭沈軾榮擅自修改，將數百張挪配給未符資格的員工，導致董事會通過之名單與送交股務代理之名單不同，出現兩種版本不一致的員工認股權分配名單。

另外金寶經營階層近來屢遭媒體爆料或刊登廣告有關「庫藏股事件」、「群創股票出售案」、還有遭控特別背信罪等抹黑，金寶認為，這些不實爆料及廣告所引用的是金寶內部機密文件、洩露客戶資料，數份檔案為沈軾榮持有，因此也要提告違反營業秘密等罪，請檢察官從嚴追訴。

金寶現任總經理陳威昌受訪時，向沈軾榮提出三問，包括「一、公司治理是金管會一直推動的重要政策，許董事長許勝雄要求經營團隊切實遵循；但您在任內卻任意擅改董事會決議後之事項。如果董事會通過的決議，您都可以擅權更改，請問您真的有什麼資格談公司治理嗎？」

第二點，「109年5月7日，您因違反誠信的事實，不得不辭任金寶總經理。去年開始出現一連串抹黑報導和廣告，誣蔑公司治理及經營階層，為此不惜洩露您所持有之公司機密文件及客戶資訊！請問您是否是幕後藏鏡人？是否真的希望用這種不正當手法爭奪董事席次？」

最後，「今年的董事改選，您宣稱您提名的新任董事順利選出後，將組成新的董事會, 並且會做好公司治理。請問一個會隨意更改董事會決議的董事，能夠做好公司治理嗎？一個為了董事改選，不惜透過媒體不斷放話的人，真的能讓人相信是適合的新董事人選、能為公司、股東及員工最大利益著想嗎？」