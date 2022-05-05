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淡水警攜兄索賄堅持無罪稱「延續陋習」　檢批惡劣請求從重量刑

▲▼ 蔡至恩 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲新北市淡水警分局偵查隊員警蔡至恩與胞兄蔡至儒敲詐性騷犯60萬，羈押至今。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水警分局偵查隊警員蔡至恩涉與胞兄蔡至儒，涉嫌向許姓性騷人稱「60萬元可處理」全程遭錄音，被依違反貪汙治罪條例等罪起訴羈押至今。兄弟2人仍做無罪答辯，公訴檢察官認2人犯後態度惡劣，建請法官從重量刑。全案5日辯論終結，定6月16日宣判。

5日開庭，在押的蔡至儒得疥瘡，蔡至恩同間房收容人確診，戒護警穿防護衣，合議庭法官、辯護律師全戴手套，避免接觸傳染。

26歲蔡至恩去年因偵辦性騷擾案件，用警用電腦，以偵辦其他傷害案號登入刑事資料系統內，蒐集許男個人資料後，再由胞兄蔡至儒開著要價251萬起的BMW 3-Series Sedan 328i前往許男住家。

不僅如此，還私下約出許姓性騷人，要求60萬「處理費」可以大事化小小事化無，且約超商，許當場領10萬元交付，全程也用手機錄音向議員陳情檢舉，全案依貪汙治罪條例中藉勢藉端勒索財物、偽造文書、違反個人資料保護法等罪起訴。

開庭時，蔡至恩表示，自己在工作上屬行動派，遇到案件會主動去偵辦，延用學長陋習才會跑到許姓性騷人家，胞兄會跟去只是好奇許男長相，才會跟著去。

辯護人則表示，蔡至恩並無藉勢藉端勒索財物，因為從監視器畫面許男並無害怕的樣子，甚至是以三七步站著與他談話，若有收10萬，那錢在哪？這全程根本就是遭許男「誘捕」。

▲蔡至儒與擁警職胞弟蔡至恩藉機索賄。（資料圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 蔡至儒 。（圖／記者黃宥寧攝）

蒞庭檢察官論告，指蔡至恩承認自己便宜行事，才會擅自跑去性騷人住處等奇奇怪怪行為，東窗事發後更跑去許男家、公司追討11萬2000元，更當庭怒批全案依刑事訴訟法，全程錄音記載筆錄，依法官指揮權，但被告辯護人卻無故聲請迴避，造成訴訟延宕，更指出合議庭法官、公訴檢察官辦過貪汙等矚目案，嚴守公平公正，辯護人的行為根本造成法官、檢方污辱。

檢察官也當庭舉例，北市中山警分局員警被控集體按月收賄包庇轄區酒店業者，該所多名員警遭貪污罪重判8到17年徒刑，但行賄業者僅判1年6月，因為貪汙治罪條例就是這樣，更教育「要賺錢就退下去，凡走過必留下痕跡」身為警職具刑事案件發動等權，但蔡藐視司法，讓民眾無法信任警察，警察威信蕩然無存，始終否認犯行，犯後態度惡劣，建請從重量刑。

蔡至恩最後則坦承違反個人資料法、偽造文書，希望除了判刑也能有機會彌補許男，請法官依法審判；蔡至儒則做無罪判決，希望能快回家。

蔡至恩辯護律師羅愛玲律師則稱，就偽造文書，望法官從輕量刑，畢竟蔡至恩沒前科，才20多歲，不是壞孩子，能給他一個改過自新機會，更當庭遞蔡至恩從警得過的嘉獎紀錄；蔡至儒辯護律師則表示，若有罪，根據他從小品學兼優紀錄等，依法減刑。

全案從上午10點30分中間不休息到下午2時30分結束，法官庭末諭知，辯論終結，訂於6月16日上午11時30分宣判。

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