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女房東張淑晶誣告78名房客　再遭判刑8年半定讞

▲▼惡房東張淑晶和媒體大玩躲貓貓，在法院內躲了近1小時，才鐵青著臉離開，但因愛車先前被查扣，只得搭計程車。（圖／記者楊佩琪攝）

▲女房東張淑晶再遭判刑8年半定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

利用各種名義坑殺房客的新北市女房東張淑晶，因犯下偽造文書罪遭判刑8月定讞，終於入獄服刑。她先前誣告、詐欺78名房客，遭檢方起訴，一審判刑8年2月（其中1年2月得易科罰金），二審再加重改判9年8月（其中1年2月得易科罰金定讞），其中的8年6月再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。

張淑晶從2013年起，利用套房出租、簽約設局等多種方式坑殺房客，被媒體多次踢爆後，仍繼續坑殺房客。本案為她低價承租新北市5間房屋，重修隔間、裝潢後當起二房東，並對外宣稱全新裝潢、水泥隔間，但事實上卻是用劣質材料隔成套房，以月租9500元不等分租給學生、社會新鮮人、單親媽媽等人。有媒體估計，最少超過160名房客受害，被害房客上PTT貼文怒控遭張淑晶坑殺的過程，引起大批被害人回應。

檢方介入偵辦，發現她在出租房屋過程中，除了隱匿租約不利條款、帶看非租屋房等方式，誘騙房客簽約；等發生糾紛後，她立即開口討違約金，不給錢她就提告，甚至以連帶保證人是共犯為由，一併誣告房客親友。檢方在2015年4月、9月，分2波起訴她。其中第二波起訴的部分，經檢方調查後，共有56名被害人，一二審法院審理後，均針對此部分判刑5年6月，全案經最高法院上月初駁回上訴定讞。

至於檢方第一波起訴部分，一審新北地院認定共78人受害，將她判刑8年2月，其中1年2月得易科罰金。上訴二審後，高院更加重改判9年8月，其中的1年2月得易科罰金42萬元，先行定讞。8年6月刑度上訴第三審，最高法院9日駁回上訴定讞，張淑晶再遭加判8年6月定讞。

至於張淑晶目前在監服刑的案件，是因2014年7月間與合夥人向新北市范姓婦人承租3樓透天厝，但違反與屋主的承諾而動工隔間套房出租。屋主起訴要求張女返還，張女敗訴確定。案件強制執行期間，張女找了公司張姓員工以及其他房屋的租客，持3份假造的租賃契約書，在法院司法事務官點交時現身，謊稱具有租約；最後事務官寫下「本件承租人提出租賃契約書出租期均自103年9月22日於訴訟前承租關係，故今日無法點交」之公文書。張女因此被依照「使公務員登載不實罪」提起公訴，最後遭判刑8月定讞，並在去年10月間被捕，發監執行。如今這兩案也分別定讞，將由檢方向法院聲請訂應執行刑。

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