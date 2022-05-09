客運載客量崩跌3成「等不到紓困貸款」！　交長安排5／17一起談

▲王國材說，國道客運運量降3成，交通部會給予最高協助。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

疫情衝擊國道客運載客量，導致雪崩式下滑，國光、首都和統聯等業者規畫停駛虧損的路線，交通部長王國材今（9日）表示，5月17日會跟所有業者座談給予最高協助。

不只國光、統聯和首都，連超過百年歷史的新竹客運，近2年載客率下跌近5成，業者不堪負荷虧損，擬定今年9月12號營運許可證到期後將不再繼續營運，影響桃竹苗共34條路線。

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立法院交通委員會今針對「疫情劇增國內大眾運輸防疫作為如何維持民眾正常生活運作及準備方案」進行專題報告，並備質詢。對於業者提到，想停駛賠錢路段外，申請紓困貸款遲遲沒下文，王國材說，國光、統聯和首都都有提到國道客運困境，1個月前有請公路總局協助，目前貸款額度從5億增到10億。

王國材表示，疫情間運量降3成，希望透過路線優化，包括是否用聯合派遣方式，尤其北高這麼遠的路線，已安排在5月17日下午，跟所有業者座談，給予最高協助。

另外，5月1日勞動節交通部祭出「類火車」接駁，接下來是否沿用引起大眾議論，王國材表示，類火車在5月1已做了演練，「希望備而不用，但會優化，當作環島鐵路應變計畫一環，計畫會放著」，最後重申還是希望備而不用。