嗆「可以這樣對俸點800點的官員講話？」　交通部參事被記2申誡

▲交通部參事嗆台鐵站員「對俸點800點官員這樣講話？」交長王國材要求議處。（圖／翻攝網路）

記者李宜秦／台北報導

交通部參事賴明煌近日遭爆料嗆聲台鐵運轉員「妳是什麼人，可以這樣對俸點800點的交通部官員講話？」交通部長王國材日前下令調查後懲處。據了解，賴明煌將被記兩支申誡，對此，交通部次長陳彥伯表示，目前人事單位還沒將懲處上報，不過的確會朝懲處方向處理。

有網友爆料，交通部參事賴明煌上月27日在彰化站因踩在黃線上，站務人員認為危險而制止，事後賴明煌不斷喊「小姐」，轉運員因在忙業務而沒立刻回覆，因此賴明煌生氣地說，「妳是什麼人，可以這樣對俸點800點的交通部官員講話？」此外，賴明煌還衝進行車室罵人，並指名要找副局長和局長。

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交通部長王國材日前表示，針對賴參事這次的行為失當，交通部會進一步議處。因賴參事的行為甚為不妥，已要求賴參事須自我檢討，在外不應有情緒性的發言，更不能因職位高低而有不當的言行，他已要求賴參事必須向當事人道歉。

據了解，交通部懲處結果已出爐，將記賴明煌兩次申誡。對此，陳彥伯表示，目前人事單位還沒將懲處結果上報，詳細情況是由交通部調查，不過部長有下令要做一些處理，確實會朝向懲處方向進行，下週應該有機會決定懲處。