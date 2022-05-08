校園「快篩陽當確診處理」　新北曝幼童染疫3症狀：此時不需做PCR確認

記者杜冠霖／新北報導

本土疫情延燒，家長們也相當重視兒童確診問題，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，觀察到兒童確診病人有幾個特點，「高燒+接觸確診者+家用快篩陽性」，等於100%PCR陽性。新北市衛生局長陳潤秋表示，兒童確診者症狀主要是以上呼吸道為主、部分有腸胃道狀況，比較常發燒，且接觸者本來就是高危險族群，此時「快篩=陽」應該不需要做PCR確認。

對於兒童確診病人，謝宗學分享了他觀察到的五項特點：

一、高燒＋接觸確診者＋家用快篩陽性＝100％PCR陽性

二、高燒＋家用快篩陽性＝接近100％PCR陽性

三、兒童病人常有高燒症狀，體溫燒到超過40度以上不算少見，通常48小時至72小時內會退燒，發燒超過48小時後，即使沒有完全退燒，最高溫度逐漸降低，發燒間隔逐漸拉長。

四、突然熱痙攣發作的孩子，要高度懷疑是新冠肺炎。

五、尚未遇到真正中重症兒童病例，但遇到一些因為高燒、嘔吐無法進食和服藥的輕症兒童，不一定需要住院，但需要輸液治療。

對此，陳潤秋表示，兒童確診者症狀主要是以上呼吸道為主、一部分會有腸胃道狀況，比較常有發燒狀況，接觸者本來就是高危險族群，中央也已經公告，居家隔離部分快篩陽就是陽，從12號起實施，但我們希望盡早實施，同住家人居隔者本來就是高危險族群，「快篩=陽」時應該不需要做PCR確認。

▼疫情延燒，也讓許多家長擔心幼童染疫狀況。（示意圖／ETtoday資料照）

