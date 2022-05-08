傳超商明早10點開賣亞培快篩！陳時中：由經濟部安排

記者彭懷玉／台北報導

疫情持續爆發卻買不到快篩，讓不少民眾陷入恐慌，今傳出超商將配合政府政策，於明（9日）早上10點開賣快篩試劑，1劑售價180元，每人限購1劑。對此，今（8日）陳時中表示，超商賣快篩是屬於市場，就由經濟部安排，「至於國台辦說要送我們快篩，就依規定辦理。」指揮中心主要就是把公費的部分一定要補全，還有實名制部分，至於市場的就讓市場來。

▲今（8日）本土病例增44294例。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中表示，賣快篩是屬於市場，就由經濟部安排廠商在市場賣，市場有一定的機制在，以前也要求過相關費用不要太高，但不會去過度干涉，至於國台辦說要送我們快篩，就依規定辦理。指揮中心主要就是把公費的部分一定要補全，還有實名制部分，至於市場的就讓市場來。

超商流出「政府-亞培單入快篩劑販售」預告通知，內容寫明配合政府政策販售快篩，預計明（9日）上午10點開賣，每店配50劑，每人限購1劑，1劑售價為180元。對此，超商業者低調回應：目前尚未收到進一步消息，一切公告以政府公告為主。

▲新竹市也出現民眾排隊買快篩狀況。（圖／記者陳凱力攝）

中央流行疫情指揮中心首波釋出1000萬劑快篩，採健保卡實名制、單雙號分流，每盒5劑500元，開賣後供不應求，而全聯、美聯社等通路也陸續投入販售，但藥師、醫師則認為，現在最大的問題是快篩量不足，銷售通路仍太少。對此，總統蔡英文6日更在臉書上表示，這個月預計會取得1億劑左右的快篩試劑。

另外，指揮中心也與亞培談判加購2千萬劑，不過昨（7日）記者會上指揮官陳時中說明，還未接獲任何與亞培簽約的報告，因為前天接獲報告這2千萬劑都是一包10劑型，要再分裝有點困難，所以會請他們再去洽談是否有一包不要那麼多劑。

