苗縣+375！確診輕症隔離降至7天　密切接觸者僅匡列同住親友　

▲苗栗縣8日新增確診375例，其中以頭份市84例為最多。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣8日新增新冠肺炎本土確診375人，其中男性195位、女性180 位，年齡分布未滿1歲-85歲。昨(7日)4個社區PCR篩檢站共採檢507人（83人陽性；424人陰性），陽性率達16.4%。衛生局持續委請醫療團隊開設PCR採檢站，請持快篩陽性者或有症狀者可前往篩檢。

縣長徐耀昌表示，近期本土疫情急遽升溫，但又需兼顧保全醫療及公衛防疫量能，配合指揮中心調整居家隔離措施如下，1.密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變，並以暴露風險高低實施防疫假、停課等措施。2.調整居家隔離單開立原則為確診個案同住家人及大學生同住室友進行開立。3.確診個案隔離治療、居家照護及居家檢疫期間仍維持電子圍籬措施，但取消居家隔離者電子圍籬措施。

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另外，自今(8日)起PCR陽性者，若為輕症，距發病日或採檢日滿7天，不必再採檢可直接解隔，並進行自主健康管理7天。衛生局指出，病毒7天後傳染率非常低，「幾乎是沒有」，醫院的量能要用來照顧中重症，未來整體策略要把不是確診者的照顧量能減輕，「自己照顧自己，輕症也是」，將醫療量能放在中重症上面，才能把疫情控制好。

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