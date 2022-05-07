色老闆載弱智女山區硬上　隔天又手伸內褲撫摸...重判8年原因曝

▲王姓老闆將輕度智能障礙的女性員工載往山上，逼迫口交得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃資真／台中報導

台中一名王姓老闆明知女性員工有心智缺陷，竟開車將對方帶到山上，強迫對方看A片、打手槍，一、二審被依乘機性交、強制猥褻判4年10月，更一審考量女子雖為輕度智能障礙，仍有自主意識及判斷能力，性交當下已明示拒絕，因此改依2個加重強制性交罪重判8年。

判決指出，王男2018年3月5日晚上開貨車載女子到太平山，於車內用平板撥放色情影片，要求替自己打手槍，由於女子害怕遭雇主指責，不敢反抗；隔日晚間，王男再度找藉口找女子到工廠，趁四下無人，伸入對方內褲摸下體得逞，女子不堪受辱，告知社工報警處理。

台中地院審理時，王表示開車帶她到山區僅是為了認路，到工廠也沒有猥褻行為；女子則是詳細敘述犯案過程，也有LINE對話紀錄為證，王曾多次傳送色情影片給她，已逾越一般老闆與員工關係，一、二審依乘機性交、對心智缺陷之人犯強制猥褻罪，各判3年6月、3年2月，應執行4年10月。

台中高分院更一審認定，女子在警詢、偵訊及原審時就遭性侵害之時間、地點與過程陳述大致一致，社工也證述當時女子曾用LINE跟她說「我被老闆摸」，手機上也發現王用LINE傳很多色情片給她。

更一審認為，女子雖屬輕度智能障礙，在反應及理解能力略低於常人，但很難說有不能或不知抗拒他人對其性交之情形，與乘機性交罪之具備要件不符，改依2個強制性交罪各判7年8月、7年6月，應執行8年。