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確診孕婦有子癲前症！屏基醫護團隊1小時剖腹...最棒母親節禮物

▲屏基醫護跨團隊完成新冠肺炎確診孕婦剖腹生產 。（圖／屏基提供，下同）

▲屏基醫護跨團隊完成新冠肺炎確診孕婦剖腹生產 。（圖／屏基提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東基督教醫院在母親節前夕(7日)動員婦產科、小兒科、麻醉科、手術室及新冠肺炎專責病房團隊，完成屏東首例新冠肺炎確診孕婦剖腹產手術，目前母子生命徵象穩定，男嬰體重3020公克PCR採檢結果為陰性。

▲屏基醫護跨團隊完成新冠肺炎確診孕婦剖腹生產 。（圖／屏基提供，下同）

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▲屏基醫護跨團隊完成新冠肺炎確診孕婦剖腹生產 。（圖／屏基提供，下同）

屏基婦產科主治醫師林鈺蓉表示，產婦25歲，懷孕週數為36周過六天。於5月5日下午定期產檢結束後採檢PCR發現確診，當時並無任何新冠肺炎症狀。(該醫院於懷孕36周後，孕婦可選擇每周接受核酸檢測，以防需緊急入院生產)。

但由於產婦有子癲前症，屬於高危險妊娠，加上國外有研究顯示，孕婦確診新冠肺炎可能加重子癲前症風險，為避免隔離期間有影響孕婦與胎兒安全之變化，照護團隊討論後決定在7日提前剖腹生產。

屏基早在去年5月便已經訂定新冠肺炎孕產婦生產作業流程，從入院待產、術前準備、風險評估、狀況模擬、環境清消…各個環節一一確認，跨科別動員近20位醫護及工作人員。

手術室裡麻醉科醫師緊盯產婦的各項生理數值，婦產科醫師及助手專心致志於手術，小兒科醫師及護理師在一旁待命接手照顧新生兒，護理部督導也在旁隨時遞補支援，當手術室傳出嬰兒的哭聲時，現場醫護人員都覺得那真是最美妙的聲音，整個手術約歷時60分鐘。

術後，新手媽媽回到負壓隔離病房繼續接受治療，嬰兒也和媽媽一起母嬰同室，隔離區同時有新生兒團隊提供照護，一起度過第一個也是最難忘的母親節。

由於新冠肺炎確診者開刀時手術室不能開啟空調，因此屏基7日下午特別排開所有其他手術，而且手術後做完環境清潔消毒，手術室還必須靜置24小時才能再次使用，以維護環境安全。

屏基院長林連豐表示，看到新生命誕生，這是疫情中難得的喜事，屏基醫護團隊在這過程展現跨團隊合作，值此疫情嚴峻之際守護準媽媽及新生兒。

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