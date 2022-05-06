輔大積極防疫設「防疫安心安置所」　讓無法返家密切接觸者得以入住

▲輔仁大學設置防疫安心安置所。（圖／輔仁大學提供）

生活中心／綜合報導

在疫情籠罩下，輔仁大學在今（6）日設置防疫安心安置所，增加有60個床位，提供給與確診學生密切接者使用。使命副校長林瑞德特別到場舉行祈福禮，用聖經上耶穌帶門徒渡海遇風雨襲擊，始終冷靜終得以安然度過的故事，期勉大家終將健康返回，恢復日常作息。

在輔仁大學校長江漢聲與使命副校長林瑞德神父的指示與防疫團隊的努力下，輔大設置了防疫安心中心，該中心位於運動場旁。周圍採光與通風良好，加上鄰近輔大醫院，能給予入住的同學，醫療上24小時的守護。

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輔仁大學謝邦昌副校長表示：「我們為了給學生最安全的環境，思考隔離的相關應變措施，感謝天主的指示與明燈，讓我們找到司令台下方的空間，同時感謝傑出校友大成鋼董事長謝榮坤在第一時間慷慨允諾提供床與床墊，才能讓安心安置所得以更加舒適、快速設置。｣

防疫安心安置所總共兩層樓，依照性別分為男生與女生兩區，總計60個床位，讓與確診者密切接觸卻無法返家的同學得以入住，不論是境外的僑生、離島同學等等，都能免除舟車勞頓的辛苦與降低感染風險。

在防疫安心安置所的廁所與淋浴間都有編號，編號與床號一致，避免交叉感染。同學在入住後，將收到關懷包，裡面包含體溫計、口罩、抗菌皂等等。住宿一天含三餐，費用共500元，並提供每日快篩試劑，入住7天確定無確診，即可返回原居住地。