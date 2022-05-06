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日本鬼屋一天內「2度詭異起火」！廢棄38年溫泉旅館再度引熱議

▲▼ 日本廢棄溫泉旅館成靈異景點！驚傳一天內「2度詭異起火」。（圖／翻攝自推特@tnsonic）

▲日本鬼屋一天內2度起火，引發警方關注。（圖／翻攝自推特@tnsonic）

記者王佩翊／編譯

日本福島縣一間廢棄溫泉旅館因出現靈異現象聞名，成為當地知名「鬼屋」。然而這間廢棄旅館5日卻接連發生2次不明原因的火災，而第二次的火警更是花費2個小時才徹底撲滅火勢。警方目前暫時不排除是有人惡意縱火，不過詳細起火原因仍待調查。

根據《日本新聞網》報導，福島縣豬苗代町一間溫泉旅館「橫向溫泉小屋」1970年開業，但在1984年就倒閉。然而這棟建築物卻遲遲沒有人處理，進而成為廢墟，並在2003年起逐漸被別人視為試膽的靈異景點，同時也陸續傳出各種都市傳說。

消防人員5日晚間9時接獲通報稱，橫向溫泉小屋的舊址出現火光，連忙趕往現場救火。由於火勢不小，消防人員花了2個小時才將火勢徹底撲滅，當時2樓住宿房間的部分壁櫥已經遭到大火燒毀，所幸並未造成人員傷亡。

值得注意的是，就在同一天同一個地點，才剛傳出火警，沒想到當晚又再度起火，引發警方關注。警方初步懷疑，可能是遭到不明人士縱火，不過詳細事發經過與涉案人士仍須詳細調查才能釐清。

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