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快訊／日本首相岸田文雄：6月起「邊境管制」擬比照歐美

▲▼日本首相岸田文雄今天傍晚在倫敦市政廳(Guildhall）舉行演講。（圖／路透）

▲日本首相岸田文雄。（圖／路透）

中央社

日本首相岸田文雄今天傍晚在倫敦市政廳（Guildhall）舉行演講時表示，6月起將鬆綁防止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大的邊境管制，鬆綁程度比照歐美國家。

日本讀賣新聞報導，在說明日本將鬆綁邊境管制的理由時表示，與世界有人員、貨物、金錢、數位的自由往來，日本才能有所成長。日本政府目前是平均每天入境人士的上限設定為1萬人，還未同意觀光客入境，遭海外批評指防疫措施太嚴格。英國有關防疫的邊境管制措施已撤除。

岸田談到自己所主張的經濟政策「新資本主義」時指出，約有2000兆日圓（約新台幣426兆元）的個人資產逾半數沒被拿來做投資理財，因此政府將推動資產所得倍增計畫。為了達成目標，將運用所有政策，包括促使更多人利用小額投資非課稅制度（NISA）。

此外，岸田表示，日本為了實現2050年達成碳中和（淨零排碳）的目標，今後10年官民將合作進行約150兆日圓的相關投資。

岸田說：「日本經濟今後會持續強而有力的成長，請大家安心投資日本，投資岸田（Invest in Kishida）。」

安倍晉三執政時， 2013年及2014年曾在倫敦市政廳進行有關他所主張的「安倍經濟學」的演講。

2013年9月時任首相的安倍晉三在美國紐約證券交易所進行演說時喊出Buy My Abenomics（請相信我的安倍經濟學），呼籲更多人到日本投資。

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