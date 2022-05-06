男喊「我不行了」身中多刀慘死　女友：以為在重訓...與前夫涉重嫌

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市苓雅區林森二路6日發生一起命案，警方獲報指一名男子在屋內身亡，抵達現場後，發現死者身上有明顯刀傷，目前偵查隊已經派人前往鑑識，全案朝他殺方向偵辦緝兇，而當初報案的女友供詞也有多處疑點，目前警方正在進行偵訊，不排除涉案可能，而女子的前夫因為涉嫌重大，也被警方鎖定調查。

檢察官在6日下午抵達命案現場進行勘驗，大約在晚間接近6點時出面說明，檢察官陳永章說：「這個案子初步現場環境來看有他殺嫌疑，刀傷位置是在身體上方的正面，但至於身中幾刀，要進行複驗之後才能確定，兇器在現場沒有採獲」，陳永章簡單說明之後就離開現場。

初步了解，死者陳屍在女友住處的房間內浴室中，37歲吳姓死者家住桃園，從事泥水工，5日一早才來到高雄，因為他跟女友見面，他是清晨7點來到女友的住處，女友向警方表示，他來到住處後約莫一個小時，自己載小孩出門上學前，吳姓死者單獨一個人在臥室內，還有隱約聽到他說「快不行了」，以為他是在運動，所以沒多想也沒推開房門，先送小孩出門，直到送完小孩約中午12時返家後，就看到吳姓男子躺臥浴室，當下他滿身是鮮血，已經死亡，才趕緊報案。

▲高雄市發生疑似一起兇殺命案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

由於女友證詞多有可疑之處，像是她說中午回到家之後，一進屋裡就發現家裡凌亂，滿地血跡，男子已經死亡，但是她卻跟警方報案，當時她表示「朋友自殺」通報，可是警方到達之後，認為他殺成份居多，所以警方已經成立專案小組追查，同時也對女友在做進一步偵訊。

另外警方調閱監視器，也不排除有一名男子在上午10點多出現在案發現場，不過現場來來往往，同時影像又很模糊，一時間還無法確定身份，不過由於吳姓死者的女友在年初之前才離婚，再加上女友供稱前幾天有跟前夫吵架，懷疑前夫也有涉案的可能，資深刑事人員表示，一般命案發生的原因不外乎是「情、財以及仇」，任何線索都不能放過，正在逐一過濾死者以及女友相關的人，當然也包括前夫在內。