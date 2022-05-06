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軍人灌醉女網友2度性侵！他喊冤有一起洗事後澡　法官打臉判囚5年

▲桃園市八德區某修車廠顧姓負責人去年連續對女性友人在酒品內摻入「生命之水」灌醉再藉機性侵，遭桃檢聲押獲准，最近聲請撤銷羈押遭地院駁回。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高雄一現役軍人凌晨4時約女網友喝酒，趁對方不勝酒力帶回家性侵，被高雄地院判處執行徒刑5年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一現役軍人陳姓男子於凌晨4時許約女網友小琪(化名)到酒吧喝酒，兩人喝到天亮，陳男見小琪不勝酒力，將她帶回家並性交2次。事後小琪提告性侵，陳男否認指控，認為兩人當時還一起洗事後澡、牽手出門買飲料，不過小琪表示自己因過去曾遭人性侵，對於歷史重演，消極的覺得「我還能怎麼辦」，所以被動配合。最後經高雄地院查閱兩人對話紀錄等證據，依強制性交罪，處陳男應執行徒刑5年，可上訴。

判決書指出，陳男是現役軍人，於109年12月28日凌晨4時因睡不著滑手機，恰好看到小琪在社群平台張貼自己正在喝酒的動態，一時興起邀小琪前往高雄「X-bar」喝酒。兩人半小時後在酒吧見面，一起喝酒到清晨7時20分許，此時小琪已不勝酒力，由陳男以徒步方式帶回自己住處休息。進房後，陳男見小琪喝醉不能反抗，不顧小琪拒絕，強壓小琪在床上強暴2次，小琪事後報警。

全案審理時，陳男表示，兩人是合意性交，甚至在離去前，還與小琪一起洗事後澡，且與小琪離開住處時，兩人還一起牽手至住家大樓對面買飲料，而且小琪在他家待了數小時，並沒有離去或想脫逃的反應。

小琪表示，兩人從酒吧出來，因為她喝得很醉，陳男就不顧她拒絕強拉她回家，她被性侵完因太醉昏睡過去，睡到一半又感覺被陳男再次性侵。要離開前她有去洗澡，陳男也自己進來一起洗，她覺得這是他家也不能把他趕走，他們也確實有一起去買飲料。自己會沒什麼反應，是因為之前就曾被他人性侵過，讓她覺得「事情都已經發生了，我還能怎麼辦」、「就算大吼大叫或做什麼，也都已經沒有意義了。」

高雄地院調閱兩人從酒吧回陳男住處的監視器，發現小琪確實呈現不勝酒力、需陳男攙扶的姿態，且事後小琪多次傳訊息給陳男表示「這口氣我真的吞不下去」、「我一直在求你不要這樣」，陳男也回以「我事後清醒也對我的行為感到抱歉」、「我不會再喝那麼多誤事」，包含小琪直接問他「你知道你的行為是性侵嗎」，陳男非但不反駁，反而頻頻以低姿態道歉而默認。

另外，小琪事後出現自殺想法而住院，經醫師診斷為創傷後壓力症，高雄地院認為案發後造成小琪原本精神病症加重之事實，可做為補強證據；陳男為滿足一己性慾，藉小琪酒醉體力及意識狀態不佳之際，帶往居所強制性交2次，又陳男犯後自始否認犯行，且無意願和小琪和解，最後以強制性交罪，共2罪，各處陳男有期徒刑4年6月，應執行徒刑5年，全案可上訴。

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