軍人灌醉女網友2度性侵！他喊冤有一起洗事後澡　法官打臉判囚5年

▲高雄一現役軍人凌晨4時約女網友喝酒，趁對方不勝酒力帶回家性侵，被高雄地院判處執行徒刑5年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一現役軍人陳姓男子於凌晨4時許約女網友小琪(化名)到酒吧喝酒，兩人喝到天亮，陳男見小琪不勝酒力，將她帶回家並性交2次。事後小琪提告性侵，陳男否認指控，認為兩人當時還一起洗事後澡、牽手出門買飲料，不過小琪表示自己因過去曾遭人性侵，對於歷史重演，消極的覺得「我還能怎麼辦」，所以被動配合。最後經高雄地院查閱兩人對話紀錄等證據，依強制性交罪，處陳男應執行徒刑5年，可上訴。

判決書指出，陳男是現役軍人，於109年12月28日凌晨4時因睡不著滑手機，恰好看到小琪在社群平台張貼自己正在喝酒的動態，一時興起邀小琪前往高雄「X-bar」喝酒。兩人半小時後在酒吧見面，一起喝酒到清晨7時20分許，此時小琪已不勝酒力，由陳男以徒步方式帶回自己住處休息。進房後，陳男見小琪喝醉不能反抗，不顧小琪拒絕，強壓小琪在床上強暴2次，小琪事後報警。

全案審理時，陳男表示，兩人是合意性交，甚至在離去前，還與小琪一起洗事後澡，且與小琪離開住處時，兩人還一起牽手至住家大樓對面買飲料，而且小琪在他家待了數小時，並沒有離去或想脫逃的反應。

小琪表示，兩人從酒吧出來，因為她喝得很醉，陳男就不顧她拒絕強拉她回家，她被性侵完因太醉昏睡過去，睡到一半又感覺被陳男再次性侵。要離開前她有去洗澡，陳男也自己進來一起洗，她覺得這是他家也不能把他趕走，他們也確實有一起去買飲料。自己會沒什麼反應，是因為之前就曾被他人性侵過，讓她覺得「事情都已經發生了，我還能怎麼辦」、「就算大吼大叫或做什麼，也都已經沒有意義了。」

高雄地院調閱兩人從酒吧回陳男住處的監視器，發現小琪確實呈現不勝酒力、需陳男攙扶的姿態，且事後小琪多次傳訊息給陳男表示「這口氣我真的吞不下去」、「我一直在求你不要這樣」，陳男也回以「我事後清醒也對我的行為感到抱歉」、「我不會再喝那麼多誤事」，包含小琪直接問他「你知道你的行為是性侵嗎」，陳男非但不反駁，反而頻頻以低姿態道歉而默認。

另外，小琪事後出現自殺想法而住院，經醫師診斷為創傷後壓力症，高雄地院認為案發後造成小琪原本精神病症加重之事實，可做為補強證據；陳男為滿足一己性慾，藉小琪酒醉體力及意識狀態不佳之際，帶往居所強制性交2次，又陳男犯後自始否認犯行，且無意願和小琪和解，最後以強制性交罪，共2罪，各處陳男有期徒刑4年6月，應執行徒刑5年，全案可上訴。