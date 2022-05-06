快訊／北市機關瘋買快篩！衛生局59元最便宜　這單位被贊助要價180　

▲新冠肺炎快篩劑。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，快篩劑的需求量大增。台北市議員徐弘庭近日發現，北市府各機關也出現瘋搶快篩劑的情形，從今年4月8日到5月5日這段期間，就有8個局處向廠商下單，但採購金額和數量都不相同。對此，台北市長柯文哲6日上午下令，未來快篩劑統一由衛生局、教育局與消防局3個單位採購再做後續分配。

徐弘庭調閱資料發現，北市府在4月8日到5月5日這段期間，衛生局、教育局、警察局、消防局、產發局、市場處、商業處與動保處等8個單位，分別向泰博科技、亞培快速診斷設備公司、新富偉科技公司等，採購快篩試劑。

此外，徐弘庭還發現，各機關的購買數量不同外，價格也相當凌亂，每劑從180元到59元不等；其中，衛生局買到的價格最便宜，每支快篩僅59元，動保處下訂500劑，但價格是最貴的150元。警察局部分，雖然單價最高，但是經警友會採捐贈方式，因此未動用到預算。

徐弘庭6日上午在交通委員會時關心公運處、捷運局是否也有採購快篩，結果公運處長常華珍透露，先前有採購1000劑，捷運局長張澤雄也說內部有採購，但數量金額自己手頭沒有資料。

針對各局處採買快篩劑「自由發揮」的狀況，北市發言人陳智菡回應，市長柯文哲很早就發現這個狀況，6日上午的防疫會議已經裁示，快篩劑會由衛生局、消防局、教育局等，3個用量最大的局處統一購買。

陳智菡說，北市雖然已經提早採購，合約也都簽了，但近期卻有不少局處被廠商告知「中央徵用」無法供應，柯文哲市長未來希望集中採購、增加數量讓價格統一，也避免浪費採購人力。

陳智菡還指出，市府內部也做好分工，衛生局買到的快篩劑負責因應醫護人員、衛生單位與居家隔離的需求，教育局則提供給各級學校，至於市府剩下局處，統一由消防局處理。

▲台北市政府各機關採購快篩劑統計表。（點圖可放大／台北市議員徐弘庭研究室提供）