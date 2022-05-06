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竹市+348！降低染疫風險　國三會考生「考前5日改線上課程」

▲竹市+348　國三會考生「考前5日改線上課程」。（圖／新竹市府提供）

▲新竹市今日新增348確診。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（6）日新增348名確診個案，今（111）年以來已累積1,974名確診個案；目前仍住院中之確診者有49人，「採居家照護之確診者」共1,084人，因密切接觸而居家隔離者共190人。

市府指出，竹市目前有29校因確診持續停課或停班中，詳細學校、補習班、幼兒園暫停實體課程(停課)訊息，與6至11歲疫苗施打相關資訊，皆可上「新竹市教育網」 查詢。無論是一般民眾、居家隔離、居家檢疫或是確診者，歡迎加入「新竹市居家照護關懷line@」，以單一窗口處理防疫期間的必要需求。

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▲竹市+348　國三會考生「考前5日改線上課程」。（圖／新竹市府提供）

▲▼快篩陽性確診流程滾動式修正。

▲竹市+348　國三會考生「考前5日改線上課程」。（圖／新竹市府提供）

衛生局表示，新竹市目前設立中正市場及慈濟2處大型施打站，採限額預約制，下周（5/9~5/13）天天開站服務，持續為民眾施打莫德納疫苗；衛生局呼籲，施打疫苗能有效降低重症及死亡風險，鼓勵市民踴躍接種疫苗，尚未完成疫苗接種者可至新竹市疫苗施打預約平台或洽疫苗專線03-5355137諮詢。

因應5月21、22日國中會考即將來臨，為降低考生在大考前到校的染疫風險，教育處宣布，新竹市國中三年級學生，會考前暫停實體課程5日（5/16-5/20），調整為線上遠距教學。

教育處說明，期間若學生有特殊因素，如有特殊照顧等需求需到校者，學校也會妥適安排；此外，線上課程內容之安排，應送課程發展委員會討論通過，若有教學載具需求，亦可向學校借用。

教育處強調，為使學生安心應試，市府已協請相關單位加強電力、冷氣、照明之設備安全維修檢測作業及考場環境消毒，預祝本市考生均能有亮眼表現。

另，因應疫情變化及新竹市關懷中心運作，市府即日起招募關懷中心「行政人員」，時薪250元，正取50名（另得酌列備取40名）。工作時段：8:00-16:00、16:00-24:00（需配合輪班），工作內容包括防疫各項關懷事務、疫調及文書工作等，經甄試合格報到後至防疫任務結束，歡迎民眾線上報名應徵。

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