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口服藥已進37萬人份　陳時中：估360萬人確診「藥物一定夠」

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

指揮中心昨（5）公布確診者居家照護諮詢及開立口服藥物，14類對象可以在居家照護期間取得抗病毒藥物。不過，外界也質疑，日前預估國內確診人數恐怕會達到360萬人，擔憂藥物量能是否足夠。指揮中心指揮官陳時中則說，以360萬來計算，現在已經進貨的藥量有37萬多，「是一定會夠的。」

醫療應變組副組長羅一鈞表示，口服藥物是給與有重症高風險者使用，目前已經配送2萬人份Paxlovid到各縣市57家核心藥局，採居照護的居家個案，，可運用「健康益友」APP聯繫看診，若醫師開立處方箋，協助送藥的1900藥局將可跟核心藥局領藥送到府。

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對於藥量是否足以應付未來的確診人數，陳時中在今（6）記者會上強調，若要以預估的360萬人確診來算，藥物一定會夠的，目前已進貨37萬多，另外，還會再有另一個開口合約也會在這一季到貨，目前使用還夠。

陳時中說，主要是藥物使用仍有限制，並非年齡適合就可用，使用率沒那麼高，因此一定會夠。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也補充，輝瑞口服藥目前已經使用1058人份，這週發送27萬人份到各縣市，包括188家的專責醫院及57個縣市核心藥局等；另外莫納皮拉韋已經使用519人份，口服藥庫存目前總計還有35萬多人份，後續會另有35萬人份會到貨。

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