快訊／台北市議會又傳議員確診！林世宗染疫　累積8議員確診

▲台北市議員林世宗確診。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，台北市議會再增一名議員確診，為士林北投區的民進黨籍議員林世宗。累積至今，北市議會已有王欣儀、陳永德、黃郁芬、王閔生、戴錫欽、耿葳、侯漢廷、林世宗等人，目前已有8人確診。

林世宗受訪證實確診，在5日收到衛生局通知，在收到通知前2、3就有一點咳嗽、流鼻水等，因此昨天專案報告就沒有出席質詢，昨天PCR才知道是確診。目前在家居家隔離休息，服務處同仁部分匡列8、9人，都依3+4規定在家休息。