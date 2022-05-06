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高苑科大菲籍生控淪為血汗學工　教部怒了「下學年禁招境外生」

▲▼ 教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲對於高苑科大菲籍生指控淪為血汗學工，教部列為重大行政疏失，下學年起禁招境外生。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

繼中州科技大學烏干達籍血汗學工事件後，高苑科技大學新南向產學合作國際專班，也遭到菲律賓學生踢爆淪為學工，教育部今（6日）表示，4月7日接獲菲籍學生投訴後派員實地訪視，查出學生有超時工作狀況，但校方竟要學生謊稱工時合法，屬於不當作為，教育部列為重大行政缺失，納入私校獎補助扣減重要參據，並將該校列為專案輔導學校，從111學年度起禁止招收境外學生。

繼今年1月中州科技大學烏干達籍血汗學工事件後，民進黨立委范雲今天召開記者會，指接獲高苑科大菲律賓籍學生陳情，指高苑外籍生在工廠從事與學業無關工作，一週達40小時，校方不但知情，還要菲籍學生面對稽查時宣稱每週僅工作20小時，甚至還有爆發工廠疑似偽造薪資單、薪資單等狀況。

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▲▼ 高苑科大推廣國際教育 。（圖／記者黃子倩攝）

▲高苑科大推廣國際教育，卻被菲籍學生指控淪為血汗學工。（圖／記者黃子倩攝）

對此情況，教育部今指出，4月7日接獲高苑科大新南向產學合作國際專班菲籍學生陳情，指該校學校校內實習課程辦理不當，還有學校疑似引導學生對外均表示每週僅工讀20小時等節，教育部在4月中下旬派人與陳情學生在校外晤談後，無預警至學校查核並抽訪境外學生。

教育部表示，針對校內實習課程辦理不當一節，教育部已經責請學校協助學生改修讀其他課程，協助菲籍學生順利完成課業，另針對高苑科大引導學生對外均表示每週僅工讀20小時，屬於不當作為，教育部列為重大行政缺失，納入私校獎補助扣減重要參據，而該校為專案輔導學校，所以從111學年度、也就是今年8月起，禁止招收境外學生。

此外，教育部從111學年度起推動「重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫案」，教育部指出，除擴大招收境外學生外，同時建立強化境外學生教學品質，針對學校申請資格需具備近3學年度無境外學生招生缺失，且非預警學校或專案輔導學校等資格，且教育部將針對獲核定計畫學校，進行學生語言能力與學校教學輔導境外生檢核，教育部也將跟地方政府合作，針對學生實習廠商進行勞檢。

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高苑科大境外生教育部血汗學工

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