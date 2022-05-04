學生本土單日+3325！總數超過2.3萬人　22縣市1792所園校停課

▲今天本土生新增3325例確診，圖為之前校園清消 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情大爆發，校園學生確診個案也同樣快速累積，根據教育部今（4日）傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，校園再度暴增3325人確診，而且全部都是本土學生，再度刷新單日新高紀錄，而且連續2天確診超過3千例，本土生累計確診總數超過2.3萬人；另因疫情關係，全台22縣市、1972所園校停課，較昨天增加56所園校。

根據教育部統計，截至今天為止，本土校園確診數從昨天1萬9951例，今天來到2萬3276例，單日新增3325例，再創單日新高紀錄，連續2天單日確診超過3千例，3325例當中，包括大專校院新增624例、高中521例、國中319例、小學生1170例、幼兒園691例，國小連續兩天單日新增1千例；境外生部分，今天沒有新增個案，確診總數來到747例。

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▲今天本土校園暴增3325人確診，再度刷新單日新高紀錄。（圖／記者教育部提供）

此外，疫情延燒也讓學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台共有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、金門縣、連江縣、澎湖縣等22縣市、1792所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天增加56所園校。

若進一部細分，教育部表示，今天共有371所園校採「全校」暫停實體課程，包括幼兒園168所、國小148校、國中 24校、高級中等學校23校、大專校院8校；另有1421所所園校採「部分班級」暫停實體課程，包括幼兒園400所、國小 537校、國中200校、高級中等學校 193校、大專校院91校。