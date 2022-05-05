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校園疫情升溫　教育部強烈建議教師授課全程戴口罩

▲▼校園疫情升溫，教育部強烈建議教師授課全程戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲校園疫情升溫，教育部強烈建議教師授課全程戴口罩。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

近期本土疫情急遽升溫，校園確診也連環爆，教育部緊縮防疫措施，日前修正大專校院防疫管理指引，原先規定「教師上課如保持社交距離可不戴口罩」，新的指引不僅取消，更強烈建議教師上課戴口罩，有特殊教學需求者則可戴透明口罩，等於師生上課時均須全程配戴口罩，而中小學也要採取同樣防疫措施。

本土疫情持續蔓延，今（5日）本土確診數暴增超過3萬人，再創單日新高紀錄，校園也不例外，教育部日前修正「大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，並在前天（3日）發函給大學，緊縮相關防疫措施。

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▲▼ 教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲校園疫情升溫，教育部強烈建議教師授課全程戴口罩。（圖／記者許敏溶攝）

在教學及授課方式部分，教育部在2月25日的防疫指引，教師授課時若能保持社交距離或有適當阻隔設備，可以不戴口罩，但授課前與結束後仍應佩戴口罩，新的防疫指引則是修正，「強烈建議」教師授課時佩戴口罩，若有特殊教學需求，得以透明口罩代替；學生應全程佩戴口罩且落實手部消毒，上課期間禁止飲食。

此外，由於指揮中心已經取消實聯制，過去進入校園要，校方要安排人力進行體溫測量及實聯制，新的指引中，包括校外人士、師生進入學校或者學生在教室上課，也取消實聯制。

另過去針對在7天自主健康管理期間人員，規定不應進入校園上課或前往人群聚
集之處，教育部新的防疫指引則取消規定，自主健康管理者可進入校園。

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關鍵字：

教育部防疫指引上課戴口罩實聯制

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