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媽媽，你是我的心頭肉！卑南媽媽養出3傑出兒　獲選模範母親

▲模範母親張宋娘花一家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲模範母親張宋娘花一家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣卑南鄉公所舉辦理慶祝活動及表揚模範母親,卑南鄉長許文獻赴模範母親家宅致送賀匾及賀禮,公所將場地等活動費節省下來挑選購置電視機1台送給獲獎的模範母親。

鄉長許文獻表示,不光媽媽是我們的心頭肉，其實我們也都是媽媽的心頭肉，愛是彼此的，在這個感恩的節目希望大家不吝向母親表達愛意,也希望多肉植物飽滿圓潤的可愛姿態，能帶給媽媽療癒紓壓的能量、療育心靈及舒緩媽媽們的辛勞，並以『媽媽,你是我的心頭肉』為主題,贈送媽媽1人1盆多肉植物及台東在地作家齊萱著作『親愛的 我在』1書。

卑南鄉今年的代表本鄉獲得台東縣模範母親表揚的是明峰村張宋娘花女士，現年84歲，早年隨夫婿由恒春滿州舉家搬遷至台東初鹿，育有3子2女，長子創立崧騰企業股份有限公司，是全球第3大開關元件領導廠商，曾獲2006 第15屆國家磐石獎、2017 榮獲經濟部第4屆卓越中堅企業獎；次子任職南投草屯警局警官，屢破大案，3子在國外擔任大廠廠長，喜聞母親獲獎特別回台陪伴，說完也給媽媽一個大擁抱，子女各個出類拔萃，而張女士平時除勤儉持家外亦熱心公益、每每主動協助社區事務，足堪鄰里表率。

卑南鄉獲獎的模範母親名單為賓朗村陳秀雲、美農村謝楊寶貴、初鹿村吳徐秀華、太平村李林月裡、明峰村張宋娘花、泰安村劉吳寶玉、利嘉村易陳秀子、溫泉村黃倚慈、富源村游秀霞、利吉村廖尤桂葉、賓朗村劉春花、初鹿村吳徐秀英、太平村范金梅、泰安村杜黃月妹、利嘉村黃金玉、東興村謝杜月蘭、溫泉村林玉裡、富山村朱元英、利吉村陳菊英共19位模範母親，表揚其模範事績。

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