台東地下黃金挖12米「有新發現」！尋寶人信心大增　驚喜2度申請

文／中央社



嘉義安姓男子申請在台東知本海邊挖黃金，申請開挖期限到今天下午5時，仍然沒看到黃金，安男重新提出申請；當地卑南族人反對續挖。

69歲安男的父親日據時代曾在台東知本當警察，聽說當時日軍離開台灣時，在知本海邊、前捷地爾開發區埋不少東西，有人說是黃金。父親離世前又提醒他，未來有能力要到台東挖掘確認。

安男找劉姓友人合作開挖，向台東縣政府和國有財產署取得合法開挖權。

因當地卡大地布卑南族主張那塊地是傳統領域，未經部落諮商同意，阻止安男開發。由於申請開挖期限是今天下午5時，安男昨天再度開挖，今天下午5時期限已到，並未看到黃金。

不過，安男和劉男挖到地底12公尺深時發現有人為痕跡，信心大增，雖然暫時停工，但已向國有財產署申請再度開挖。

▲台東知本海岸挖黃金，在地底12公尺、約4層樓深處發現人為痕跡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

國有財產署南區分署台東辦事處主任蕭煇俊接受記者電話訪問表示，安男申請開挖程序都合法，也提出再次開挖申請，目前尚有資料未補齊。

卡大地布發出聲明，台東縣政府2次找業者和部落召開協調會，部落已明確表達反對開挖立場，對此挖掘案所訂定之契約仍有諸多爭議及程序待釐清，應與部落諮商並取得部落同意始得為之，明天業者需依約回填土石。

▼目前尚未尋獲黃金蹤跡，部落聲明要求回填土石。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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