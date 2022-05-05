社安網服務再升級　台東縣成立精神障礙者協作模式服務據點

▲台東縣成立精神障礙者協作模式服務據點 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

目前社會上對於精神障礙者的服務多以醫療照顧為主軸，社會大眾對於精障疾病的刻板印象也使得精神障礙者復歸社區寸步難行，而現行的身心障礙者社區式服務如小作所、日間照顧、家庭托顧等，規律的服務時間，對於精神障礙者來說較缺乏彈性，導致對精神障礙者服務偏低，也使得參與度不高，有鑑於此台東縣政府向中央爭取經費，補助社團法人台東縣康復之友協會舉辦台東縣第1處精神障礙者協作模式服務據點－東群會所，並於5日進行揭牌儀式，期盼藉此打造更綿密的社會安全網，提供精障者及家屬更多元及適切的服務。

社會處指出，精神障礙者協作模式服務據點為社會安全網第2期計畫中的重點工作之一，引進美國的會所(Club house)制度，協助精神障礙者從醫療系統返回社區時，能有1處場所重建人際互動關係和生活能力，會所提供的服務有別以往由「照顧」的思維轉移到人權模式，強調夥伴關係，建構以「精障者共同參與營運」的服務理念發展社區支持服務，這也彰顯身心障礙者權利公約(CRPD)「公平參與、機會均等、權益保障」的精神。

社會處長陳淑蘭指出，台東縣政府除了新設立1處精神障礙者協作模式服務據點「東群會所」外，全縣身心障礙者社區式服務共有31個服務據點，其中7間社區式日間作業設施(小作所)、8處社區居住家園、11處社區式日間照顧服務據點、家庭托顧服務4站及1處生活重建中心，在交通運輸方面，年滿65歲的老人及身障者可申請台東卡搭乘愛心計程車，5月即將加碼開辦台東縣愛心陪伴卡，提供身心障礙者及陪伴者更便利更多元的運輸選擇，請關注社會處臉書相關資訊，歡迎有需求的身心障礙朋友可多加利用。