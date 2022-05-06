南投學童疫苗開打...嚇哭女童　縣府改口：全面停課有困難

記者高堂堯／南投報導

南投縣6至11歲學童新冠疫苗今天開始施打，南投市光復國小是第一間施打的學校，不過全校66位學童只有11位小朋友家長願意讓孩子施打莫德納疫苗；縣府表示，南投疫情相對和緩、暫時不會全面停課，呼籲民眾應儘快讓孩子施打疫苗，提高保護力，若孩子施打後有不良反應，除可請3天疫苗假，學校在家長抽空接回家前也會提供相關照顧。

▲南投縣6至11歲學童新冠疫苗今天自光復國小開始施打，小女生淚眼汪汪。（圖／記者高堂堯攝）

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南投縣長林明溱上午在縣府教育處長陸正威、衛生局長陳南松陪同下前往光復國小，關心學童施打默德納疫苗的情況；11名學童從幼兒園到國小高年級依序施打，有小女生還沒打就淚眼汪汪、哇哇哭泣，也有人從頭到尾緊閉雙眼、不敢看針筒，不過在學校老師鼓勵陪伴下，全數順利完成施打。

▲南投縣長林明溱赴光復國小關心學童施打狀況。（圖／記者高堂堯攝）

五年級許小弟說：「施打前雖然有點緊張，但打疫苗可提早獲得保護力，就算不小心染疫也能預防中重症、早日恢復健康，所以還是願意施打。」

▲▼小朋友施打疫苗，緊張不安都寫在臉上。（圖／記者高堂堯攝）

林明溱日前應縣議會議長何勝豐建言，表示將審慎研議全縣全面停課，不過今天改口說「全面停課有困難」，認為若縣府自行宣布，家長若是在工廠工作等須請假照顧孩子、無薪水可領，影響家庭經濟，若為全國性停課才能要求資方繼續付薪水和獎金；而南投縣疫情相對不嚴重，尚無全縣停課的必要，若疫情繼續惡化，不用縣府宣布，家長都會要求停課了，如果校園疫情控制得好，上課還是必要的，尤其國中會考將屆，貿然停課恐怕影響學生成績。

▲光復國小11名學童順利完成施打。（圖／記者高堂堯攝）

林明溱指出，全縣其他各所學校自5月9日起也會陸續展開集中接種作業，若家長還在猶豫考慮而錯過學校集體接種，也可帶孩子到86家合約醫療院所接種疫苗；他提醒疫情即將迎來高峰期，不管大人或小孩，希望都能儘早施打疫苗，做好預防工作及自身的防疫措施。

陸正威指出，全縣滿6歲至11歲國小學童約有2.1萬人符合接種疫苗資格，但初估同意施打者僅約2至3成；他表示學童年齡較小、接種疫苗可能產生副作用及不適反應，影響在校作息和學習，因此依教育部指示，可請3天疫苗接種假，且不影響全勤、操行成績等，若家長沒空馬上把孩子接回家，學校也會提供相關照顧和適當場地讓孩子休息，等有空或放學時來接回，並呼籲回家後讓孩子多休息喝水、補充營養，減輕不適。