　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南投學童疫苗開打...嚇哭女童　縣府改口：全面停課有困難

記者高堂堯／南投報導

南投縣6至11歲學童新冠疫苗今天開始施打，南投市光復國小是第一間施打的學校，不過全校66位學童只有11位小朋友家長願意讓孩子施打莫德納疫苗；縣府表示，南投疫情相對和緩、暫時不會全面停課，呼籲民眾應儘快讓孩子施打疫苗，提高保護力，若孩子施打後有不良反應，除可請3天疫苗假，學校在家長抽空接回家前也會提供相關照顧。

▲南投縣6至11歲學童新冠疫苗今天自光復國小開始施打，小女生淚眼汪汪。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投縣6至11歲學童新冠疫苗今天自光復國小開始施打，小女生淚眼汪汪。（圖／記者高堂堯攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

南投縣長林明溱上午在縣府教育處長陸正威、衛生局長陳南松陪同下前往光復國小，關心學童施打默德納疫苗的情況；11名學童從幼兒園到國小高年級依序施打，有小女生還沒打就淚眼汪汪、哇哇哭泣，也有人從頭到尾緊閉雙眼、不敢看針筒，不過在學校老師鼓勵陪伴下，全數順利完成施打。

▲南投縣長林明溱赴光復國小關心學童施打狀況。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投縣長林明溱赴光復國小關心學童施打狀況。（圖／記者高堂堯攝）

五年級許小弟說：「施打前雖然有點緊張，但打疫苗可提早獲得保護力，就算不小心染疫也能預防中重症、早日恢復健康，所以還是願意施打。」

▲▼小朋友施打疫苗，緊張不安都寫在臉上。（圖／記者高堂堯攝）

▲▼小朋友施打疫苗，緊張不安都寫在臉上。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投縣6至11歲學童新冠疫苗今天自光復國小開始施打。（圖／記者高堂堯攝）

林明溱日前應縣議會議長何勝豐建言，表示將審慎研議全縣全面停課，不過今天改口說「全面停課有困難」，認為若縣府自行宣布，家長若是在工廠工作等須請假照顧孩子、無薪水可領，影響家庭經濟，若為全國性停課才能要求資方繼續付薪水和獎金；而南投縣疫情相對不嚴重，尚無全縣停課的必要，若疫情繼續惡化，不用縣府宣布，家長都會要求停課了，如果校園疫情控制得好，上課還是必要的，尤其國中會考將屆，貿然停課恐怕影響學生成績。

▲光復國小11名學童順利完成施打。（圖／記者高堂堯攝）

▲光復國小11名學童順利完成施打。（圖／記者高堂堯攝）

林明溱指出，全縣其他各所學校自5月9日起也會陸續展開集中接種作業，若家長還在猶豫考慮而錯過學校集體接種，也可帶孩子到86家合約醫療院所接種疫苗；他提醒疫情即將迎來高峰期，不管大人或小孩，希望都能儘早施打疫苗，做好預防工作及自身的防疫措施。

陸正威指出，全縣滿6歲至11歲國小學童約有2.1萬人符合接種疫苗資格，但初估同意施打者僅約2至3成；他表示學童年齡較小、接種疫苗可能產生副作用及不適反應，影響在校作息和學習，因此依教育部指示，可請3天疫苗接種假，且不影響全勤、操行成績等，若家長沒空馬上把孩子接回家，學校也會提供相關照顧和適當場地讓孩子休息，等有空或放學時來接回，並呼籲回家後讓孩子多休息喝水、補充營養，減輕不適。

►這台899元的小機器，讓你立刻有「光滑嫩肌」！

ET快訊
沒PCR「竟被確診」收居隔通知！　衛福部回：那現在要怎樣
女裸身驚醒！　房東兒拿鑰匙闖入性侵
快訊／遭指是高登金主　昶虹首發聲回應
快訊／陳建仁回應快篩爭議！　再嗆「好好看書可增長智慧」
女星兒打完疫苗「氣胸肺塌陷」！緊急開刀
女網紅全裸「美胸依偎700年聖樹」！　峇里島民要關她
催生前產婦確診！醫護全防護上陣　女嬰順利誕生未感染
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／診所加入PCR、電子圍籬退場　陳時中最新說明

沒PCR「竟被確診」收居隔通知！衛福部回：要怎樣？　崩潰過程曝

浪貓奶水不足6寶餓壞！橘媽母愛大噴發　自動躺下無限吃到飽　

兒童疫苗危險狂傳...蒼藍鴿搖頭！　揭科學證據籲：家長要想利弊

彰化確診兒童居家照護啟動　中醫備妥千份「清冠一號」護童

不斷更新／各校停課一次看！15大學全校遠距　多縣市國三生考前停課

降低國中會考生風險　新北授權各校「考前1到2週暫停實體課程」

南投學童疫苗開打...嚇哭女童　縣府改口：全面停課有困難

快訊／宜蘭金六結營區「新訓爆群聚」！逾10官兵快篩陽性

勾惡狂被嗆！揭連千毅詐騙掀風暴　美女律師急喊：有人搞錯重點

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

狂租鄉下透天厝種大麻　3嫌撈640萬網購設備露餡

高中生搞大肚子遭逼墮胎　兒怒吼爸「讓我丟臉一輩子」超心碎

等紅燈後座女友大熱唱　男友尷尬扶額想找洞鑽

聰明柯基學主人跛腳！　一拐一拐前進掌握精髓

夫帶亡妻布條重遊南橫　「怕她在等我實現承諾」

LIVE／診所加入PCR、電子圍籬退場　陳時中最新說明

沒PCR「竟被確診」收居隔通知！衛福部回：要怎樣？　崩潰過程曝

浪貓奶水不足6寶餓壞！橘媽母愛大噴發　自動躺下無限吃到飽　

兒童疫苗危險狂傳...蒼藍鴿搖頭！　揭科學證據籲：家長要想利弊

彰化確診兒童居家照護啟動　中醫備妥千份「清冠一號」護童

不斷更新／各校停課一次看！15大學全校遠距　多縣市國三生考前停課

降低國中會考生風險　新北授權各校「考前1到2週暫停實體課程」

南投學童疫苗開打...嚇哭女童　縣府改口：全面停課有困難

快訊／宜蘭金六結營區「新訓爆群聚」！逾10官兵快篩陽性

勾惡狂被嗆！揭連千毅詐騙掀風暴　美女律師急喊：有人搞錯重點

亞洲首座「元宇宙XR Hub Taiwan」啟用　蔡英文與孫曉雅出席啟用典禮　

北市機關瘋買快篩劑！警察局每劑180元買最貴　衛生局每劑買59元最便宜

《藍調時光》學霸盧允瑞的小清新風格　只靠西外、短T就穿出自信感

狗妹強勢「嘴嘟姐姐臉上」　她歪嘴撇頭...臉上滿滿嫌棄媽笑爛

LIVE／診所加入PCR、電子圍籬退場　陳時中最新說明

美股驚魂！40年老手喊「和其他人一樣害怕」　市場心態徹底崩壞

快訊／陳將双隊友快篩陽性　取消出席今日兄弟開球

沒PCR「竟被確診」收居隔通知！衛福部回：要怎樣？　崩潰過程曝

張家小弟達陣…黃老師聽斗內狂怒「超負荷算老幾」　網笑噴：老三

大考前應戰營養素秘笈！醫師推薦這兩種吃出記憶力鞏固晶亮

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

生活熱門新聞

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

王世堅砲轟陳時中！　沒超前部署

騎車遭撞翻！他見正妹駕駛長髮露肩秒消氣

確診者隱藏病情　打麻將害友感染

前台大醫估：確診高峰「持續到這時」就會下降！4關鍵曝

下周起「快篩陽=確診」！流程QA一次搞懂

今炸破3萬例「是時候禁內用了？」　專家給答案

衛福部估下週破10萬確診！何美鄉：不大可能

「紅豆餅日營業額10萬」他喊好賺　網曝殘酷事實

中央「快篩陽=確診」打臉陳建仁！網酸第一翻車學家

連5天單日增百例內！他點名「1縣市」吃驚了

短髮妹挺渾圓巨胸賣雞蛋糕！網跪求地址

快篩陽即確診！台北神童混戰防疫五月天、大仁哥

打3劑莫德納確診　她曝後遺症可怕

更多熱門

相關新聞

診所PCR、電子圍籬退場　陳時中說明

診所PCR、電子圍籬退場　陳時中說明

中央流行疫情指揮中心今日14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。昨日本土飆破3萬例，以過去幾天增幅計算，今日預估達3.6萬例。另外，居隔、居檢縮短後，指揮中心規劃讓電子圍籬退場，將找地方衛生局開會。

沒PCR「竟被確診」收居隔通知！衛福部回：要怎樣？

沒PCR「竟被確診」收居隔通知！衛福部回：要怎樣？

台西警分局超前部署　組立關懷小組備關懷包

台西警分局超前部署　組立關懷小組備關懷包

快篩可替代確診？　陳建仁再嗆：好好看書可增長智慧

快篩可替代確診？　陳建仁再嗆：好好看書可增長智慧

北市匡列竟有2套標準　學生居隔完才發現沒被匡

北市匡列竟有2套標準　學生居隔完才發現沒被匡

關鍵字：

台灣防疫新冠疫苗國小學童

讀者迴響

熱門新聞

隋棠確診首發聲！　轟「隱匿不報很缺德」身體狀況曝光

大S婚後首度露面　「鎖骨新刺青」放閃具俊曄

即／女被貨梯斷脖亡！她一早來送貨　搭貨梯意外慘死　

他「全身麻」奔藥局　喝完店員倒的3杯水竟暴斃

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

陸男PO台灣辣妻罵人影片登熱搜！羨煞百萬網友

史上最懶惰3星座！Top 2讓人猜不出

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

「高登」公司空無一人現場曝光

瑪莎拉蒂惡少看守所吃養好　竟成胖娃娃

南橫公路「大關山隧道」水泥壁傳卡7人遺體　恐怖原因曝光

安珀赫德淚訴「酒瓶性侵」過程

王世堅砲轟陳時中！　沒超前部署

快訊／瘦子無預警宣布結婚！

騎車遭撞翻！他見正妹駕駛長髮露肩秒消氣

更多

最夯影音

更多
安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」
白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面