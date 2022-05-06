快訊／日本眾議員西野太亮確診　青年局訪團研判在日本就已經感染

▲鈴木憲和（左）今天出席媒體見面會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

本自民黨青年局訪團本周來台，不過5日在拜會總統蔡英文前傳出，有一名訪團成員確診新冠肺炎的訊息。訪團團長代理、自民黨青年局局長代理鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）眾議員6日上午在媒體見面會表示，訪團來台即分為兩組行動，但自民黨青年局局長小倉將信（OGURA Masanobu）那組的眾議員西野太亮（NISHINO Daisuke）檢測出陽性，評估應是在日本就已經感染。

鈴木憲和今天上午表示，這次訪團透過「外交泡泡」來台訪問，台灣防疫措施非常精彩，對此非常印象深刻，為了以防萬一，訪團一到台灣就分兩組行動，一組是訪團團長自民黨青年局局長小倉將信，他則屬於第二組。

鈴木憲和說明，昨天早上做PCR檢查的時候，小倉團長那組的眾議員西野太亮（NISHINO Daisuke）檢測出陽性，「我們認為他不是在台灣感染，而是在日本就已經感染」，檢出陽性之後，西野太亮和該組團員立即進行隔離；不過，雖然遇到這樣的事情，但因為有台方的照顧，因此訪團得以繼續進行後面的行程。

外交部5日說明，外交部以「外交泡泡」模式接待訪團，處理包含防疫措施在內的全程照料，並遵照疫情指揮中心的規定及建議，將訪團分為兩組人員，並於訪台期間內進行2次PCR檢測。

外交部表示，昨天上午進行第2次PCR檢測，確認其中一名眾議員結果呈現陽性，得知結果後外交部立即啟動緊急應變措施計畫，檢測陽性的成員以及同組人員，已立即暫停接下來在台期間的所有活動，另一組成員因無密切接觸，將持續進行既定行程。另外交部接待訪團的人員，因與訪賓皆保持社交距離，目前均無異狀。外交部將持續遵照指揮中心的緊急應變計畫，給予訪團照料，並確保我方接觸人員的安全。

根據公開行程，自民黨青年局3日抵台後，3日晚間與外交部長吳釗燮晚宴，4日陸續拜會蘇貞昌、游錫堃等人，並赴汐止五指山國軍公墓弔唁李登輝前總統，當時由李安妮負責接待事宜。