日本自民黨青年局拜會國民黨　朱立倫：持續強化台日友好

▲日本自民黨青年局拜會國民黨。（圖／國民黨提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席朱立倫今（5）日下午於中央黨部會見日本自民黨青年局長代理鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）眾議員、青年局國際部長鈴木隼人（SUZUKI Hayato）眾議員以及日本青年會議所幹部等一行。訪團在日本台灣交流協會橫地晃副代表的陪同下，與朱立倫就台日交流各項議題交換意見，會談氣氛熱烈融洽。

今日原定由日本自民黨青年局長小倉將信（OGURA Masanobu）眾議員率團會見朱立倫，但因小倉眾議員於訪團中屬有成員確診之組別，故改由青年局長代理鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）眾議員等屬未確診之組別成員進行會見行程。

朱立倫首先對訪團確診成員表達殷切關心，並預祝早日康復，也期盼未來有機會到日本訪問時，能與小倉眾議員及今日未能到場的訪團成員見面好好聊聊。

朱立倫表示，誠摯歡迎鈴木憲和眾議員一行的到訪，也知曉訪團曾赴畢生為台日關係努力不懈的李登輝前總統墓前悼念。國民黨與自民黨友好關係源遠流長，很多黨內前輩與日本好朋友的緣分就是從自民黨青年局開始的，期許未來本黨青年世代的國會議員或市議員都能有機會訪日交流，將這份情誼世代傳承。

朱立倫強調，中華民國與日本在各方面的合作十分密切，不論是經貿、文化、農業、醫療、科技、觀光等領域均持續穩定交流。台日之間在面對突如其來的災情例如大地震，都相互盡其所能給對方援助與溫暖，尤其在新冠疫情爆發起初，日本更是第一個幫助台灣的國家。相信此次訪團來訪將鞏固兩國友好情誼，並期盼未來能進一步強化合作夥伴關係，共同為兩國人民謀福祉。

朱立倫進一步表示，特別是中華民國與日本兩國地方政府締結姊妹市關係、友好城市、觀光交流合作等協定更是不勝枚舉，他在擔任新北市長與桃園縣長時就非常了解，在雙邊長期互動基礎下，定能持續強化台日邦誼。國民黨不論執政或在野，都高度重視與日本的情誼，此次與鈴木憲和眾議員一行會面相談甚歡。

日本自民黨青年局為該黨指定對台交流窗口。長年定期訪台交換意見，培養台日青年政治人物友好情誼。該局幹部多由該黨中堅國會議員出任，歷任青年局長成為日後首相或內閣要員者眾，如前首相麻生太郎、安倍晉三，及現任首相岸田文雄。