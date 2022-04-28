桃園青年創業2.0　青年局成立青創單一服務窗口

▲桃園青年創業2.0青年局成立青創單一服務窗口。（圖／青年局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為滿足青年多元創業需求，桃園市政府青年事務局除持續透過各青創基地輔導各產業主題創業團隊，今年特別成立「TYC青創資源中心」，做為桃園青年創業單一服務窗口，不限創業類型，不論是新創、地創、文創、社創，甚至是個人微型創業、各類加盟開店或其他新型態創業等，均可透過青創資源中心獲得創業第一線協助。

青年局28日表示，「TYC青創資源中心」透過單一服務窗口讓創業更加友善，提供電話專線及專人服務，更有實體服務空間位於青年局二樓，樂於接受青年前來創業諮詢，多元服務項目包含創業諮詢門診、專家一對一輔導、資金媒合、貸款輔導申請及創業系列課程等。

創業者可在此習得從公司設立、管理、商務應用到產品行銷等創業必備技能及創業趨勢新知等，青年局擁有多元主題的創業基地，未來更將運用社會住宅及轉運站公益空間設置青創基地，包含中壢1號、中路3號、中路4號與A8轉運站等，有更多的超級基地給予強大的資源與服務，增加廣度更提高服務量能，期許能成為青年創業的最強後盾。

桃園市政府青年事務局自2016年起陸續以「IOT物聯網」、「AR/VR/MR」、「AI人工智慧」、「文創設計」、「地方創生」、「社會企業」等產業主題，成立青創指揮部、安東基地、新明基地、桃園設計庫、北區青聚點、社企中心平鎮館等青創基地，提供相關產業主題的青創團隊進駐甄選及輔導，多年來輔導超過500組新創團隊及協助取得超過2億元的創業資金。