日本自民黨青年局訪團成員爆確診　昨天才見蘇貞昌、游錫堃

▲蘇貞昌昨天接見日本自民黨青年局。（資料照／政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

「日本自民黨青年局」5月3日至7日訪問台灣，不過，外交部5日上午證實，今天上午確認其中一名眾議員結果呈現陽性；總統蔡英文會晤訪團成員時，也親自表達關心。根據公開行程，訪團成員3日曾與外交部長吳釗燮晚宴，4日陸續拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃，並赴汐止五指山國軍公墓弔唁前總統李登輝，與李前總統的二女兒李安妮會晤。

外交部今天說明，外交部以「外交泡泡」模式接待訪團，處理包含防疫措施在內的全程照料，並遵照疫情指揮中心的規定及建議，將訪團分為兩組人員，並於訪台期間內進行2次PCR檢測。

外交部表示，今日上午進行第2次PCR檢測，確認其中一名眾議員結果呈現陽性，得知結果後外交部立即啟動緊急應變措施計畫，檢測陽性的成員以及同組人員，已立即暫停接下來在台期間的所有活動，另一組成員因無密切接觸，將持續進行既定行程。另外交部接待訪團的人員，因與訪賓皆保持社交距離，目前均無異狀。外交部將持續遵照指揮中心的緊急應變計畫，給予訪團照料，並確保我方接觸人員的安全。

根據公開行程，自民黨青年局3日抵台後，3日晚間與外交部長吳釗燮晚宴，4日陸續拜會蘇貞昌、游錫堃等人，並赴汐止五指山國軍公墓弔唁李登輝前總統，當時由李安妮負責接待事宜。

對此，外交部發言人歐江安今天上午在例行記者會說明，部長吳釗燮身體狀況良好，沒有任何異狀，謝謝大家關心。

▲游錫堃昨晚與日本自民黨青年局小倉將信（ Masanobu Ogura）眾議員一行見面。（資料照／翻攝自游錫堃臉書）

▲自民黨青年局訪團昨天前往五指山國軍示範公墓特勳區。（資料照／日本台灣交流協會）

▲吳釗燮3日與日本自民黨青年局訪團晚宴。（圖／翻攝自Facebook／外交部）