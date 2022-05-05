日本自民黨訪團成員確診！蘇貞昌曾接觸　政院：院長身體無異狀

記者陳家祥／台北報導

日本自民黨青年局訪團在3日抵達台灣展開訪問，在昨天下午、今天上午分別拜會行政院長蘇貞昌、總統蔡英文，但5日上午傳出有成員確診。針對蘇的身體狀況，政院發言人羅秉成說，院長接見訪團過程都有配戴口罩，也保持足夠的社交距離，目前院長身體沒有任何異狀，也會注意身體健康。

▲蘇貞昌接見日本自民黨青年局。（圖／行政院提供，下同）



對此，政院發言人羅秉成說，昨天院長有接見日本自民黨青年局訪團，今天早上外交部證實訪團成員在第2次PCR確診，已經啟動相關應變機制。昨天院長接見訪團過程都有配戴口罩，也保持足夠的社交距離，目前院長身體沒有任何異狀，也會注意身體健康。

另外，昨也在場的羅秉成接著說，「我身體沒異樣，還算不錯」，昨天接見全程戴口罩，室內距離相當夠，他自己所知確診的訪員，印象過程中沒有發言，相關在場的人都會注意自己身體健康，有必要就會自主監測，需要快篩就快篩。

外交部5日上午表示，「日本自民黨青年局」局長小倉將信眾議員所率的訪問團已於5月3日抵達台灣。外交部以「外交泡泡」模式接待訪團，處理包含防疫措施在內的全程照料，並遵照疫情指揮中心的規定及建議，將訪團分為兩組人員，並於訪台期間內進行2次PCR檢測。

外交部說，訪團在5日上午進行第2次PCR檢測，確認其中一名眾議員結果呈現陽性，得知結果後外交部立即啟動緊急應變措施計畫，檢測陽性的成員以及同組人員，已立即暫停接下來在台期間的所有活動，另一組成員因無密切接觸，將持續進行既定行程。

另外，外交部接待訪團的人員，因與訪賓皆保持社交距離，目前均無異狀。外交部將持續遵照指揮中心的緊急應變計畫，給予訪團照料，並確保我方接觸人員的安全。