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台灣旅遊業愛怪政府！地方媽媽4點打臉　戳破現實「老街都長一樣」

▲▼賞櫻,櫻花,中正紀念堂,賞花。（圖／記者季相儒攝）

▲一位媽媽找花況找到爆氣，發文吐槽台灣旅遊業現況，不料意外說出許多人心聲...（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

一位陳姓媽媽在臉書吐露心聲，談到台灣一些旅遊業者整天抱怨沒陸客、政府沒補助，但每條老街賣的東西一模一樣，旅遊網站系統、資料陳舊，也沒整合跟更新，總是用便宜桌菜、贈品來賺取價差，「民宿業者、遊覽車業者、旅行社，還有各地觀光局！你們這十年衰退，最根本的原因是因為：你們沒！有！競！爭！力！」貼文一出，引發廣大網友共鳴。

陳姓女網友近日上網找不到賞花情報，就算找到網站，也是一堆連結點來點去，最後導覽到奇怪的地方。她認為，台灣有的自然生態日本都有，除了沒固定雪景，有些地方生態性甚至超過日本，結果台灣賞櫻、賞楓、賞油桐、賞繡球行程一年開一個網站，「每個承包花季的單位都不一樣，做的系統都不相容，也不及時更新。你們要不要點進日本網站看看？就算看不懂日文，都還查得到花況！」

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陳姓女網友吐槽，旅遊業總是抱怨「沒陸客」、「沒補助」、「疫情三劑政策」害他們倒閉，卻沒把心思放在本業上，「每一條老街賣的東西都一樣，我去三義跟去淡水還是去金山或是烏來，到底哪裡不一樣？我在台灣逛老街還常常時光錯亂咧？你們有時間有閒開記者會罵政府，怎麼不花時間開會整合台灣的旅遊方案？」

女網友指出，光是最基本的民宿整合網站，每個縣市都長得不一樣，用的都是約10年前的系統，別說長輩不會用，連年輕一輩都不會用。難道台灣旅遊行程永遠只能參考不長進的旅行社配套，再配一個囉嗦的領隊，整天講一些政治敏感的話題佈道？「一趟旅費撈了再撈，消費者只能吃最便宜的桌菜？做沒有樂趣的手作，拿一堆廠商硬塞的贈品？消費者付錢，只值得獲得到這些？

▲▼陸客,陸客來台,陸客團,陸客旅遊,觀光團,觀光客。（圖／記者張一中攝）

▲過往來台觀光的陸客團。（圖／資料照）

女網友喊話，民宿業者、遊覽車業者、旅行社，以及各地觀光局，「你們這十年衰退，不是因為陸客不是因為網路興盛，也不是因為疫情！最根本的原因是你們沒！有！競！爭！力！世界在進步，你們沒有進步！不要再給我一堆無用的網站連結了啦！」

她疾呼，業者做不來可以跟政府協商，或找年輕人來做企劃與行銷，不要整天怪東怪西，只會要補助跟一堆回扣，應該好好思考如何轉型、進步，去學習別人的態度跟方式，「一味怪罪不會讓消費者回流，賣出好的商品才能撐起整個產業，不要再想眼前的利益了！不要再想一桌菜你們能砍多少價錢了！醒醒吧！

貼文一出，短短一天就有近6000人按讚、近2000次分享。許多網友紛紛留言，「完全說出心聲」、「日本是有（觀光立國）的決心的，可是台灣未必有」、「地方媽媽不用露奶露胸部就可以得到這麼多分享跟讚，可見這個議題大家也真的很關心」、「沒有競爭力，一直想著過去用低成本接中國遊客的模式，最後年輕人喜歡自己安排遊程，就說不尊重專業、搶飯碗？！」

▼女網友貼出日本相關網站，盼旅遊業者及相關單位參考、整合。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼台灣旅遊業愛怪政府！地方媽媽4點打臉　戳破現實「老街都長一樣」。（圖／翻攝自當事人臉書）

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