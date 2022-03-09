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談車禍和解！賓士哥「當精神賠償」狂約4次飯　她被威脅1句崩潰

▲▼車,副駕駛,開車載妹。（圖／pakutaso.com）

▲賓士哥以談維修、和解為由，約她吃飯聊天。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友過年前和一台賓士車發生擦撞，在做完筆錄後，兩人互留電話走和解；沒想到，對方不斷以精神賠償為由，狂約吃飯談心，甚至威脅她拒絕就提告，讓她心累不已，默默祈禱事件能快點落幕！

女網友在匿名公社無奈表示，「過年前，我為了閃突然衝出來的小孩，不小心撞上一台賓士，當時我都嚇傻了，駕駛是一個大概30出頭的男生，他一直說他的脖子受傷了，要路邊的人幫他叫救護車，不過後來沒叫，直到警察到現場後，我們都被請去做筆錄。」

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車禍後，原po機車的前蓋破損，對方賓士則是後保桿有擦痕，在警方的詢問下，他們最後決定走和解一途，並互留下電話，「我原以為全都交給保險公司處理就好，沒想到他一直打電話給我，不是聊下屬多沒用，就是說他公司很賺錢之類的屁話，後來還說要給我看維修單約我出去，若我不去他就要告我傷害。」

機車族,騎士,女生,上班族,小資女,都市,打拚,婦女。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲當初她為了閃避衝出的小朋友，撞上賓士車。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

在賓士哥的要脅下，她乖乖赴約了，「結果整頓飯吃下來，他都在聊天，根本沒提到維修的事情，我打給我保險員，她也說還沒拿到對方的報修單，但我的機車是報價後當天就處理好了。」

原po傻眼直呼，「他現在一直扯說，我害他都沒車開，一直要我給他精神補償陪他去吃飯，我怕被告已經陪他吃4次飯了。雖然同事都說，那個男生可能想追我，但一直被威脅的感覺真的很差，想追女生不該是用這種方式吧？我只想事情快點落幕啊！」

對此，網友們紛紛回應，「錄影存證，證明他威脅妳，然後換妳提告他」、「那就讓他告啊！總比一直被這樣威脅好吧」、「我覺得應該是這個男的不夠帥，好啦...錄音錄影存證，不要再跟他出去吃飯」、「找個男性朋友或叔叔舅舅之類的，一起去陪吃飯啊」、「叫家人陪妳一起去啊！有啥好煩惱的」。

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