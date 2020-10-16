小黃運將拒付1萬元車禍和解金　反咬「偽造文書」…他付超慘痛代價



▲蘇姓小黃將不想付和解金，反誣告余女偽造文書。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳凱力／新竹報導

蘇姓計程車司機因拒付1萬元車禍和解金，跑到地檢署按鈴控告傷者余姓女子，事後被檢方發現後，自己反吃上誣告官司。蘇男否認犯行事後也改口是過失，但法官認為，蘇男僅憑自己想像，未經查證就隨意控告人，的確具有誣告的行為及故意，因此依誣告罪判刑6月，不得易罰金。

判決指出，蘇姓小黃運將2017年間開車撞傷余姓女騎士，余女骨折，提出刑事附帶民事求償，蘇姓運將除了被依過失傷害罪判拘50日外，2019年也在保險公司的協助下，經法院調節賠償40萬元給余女，其中保險公司負責39萬，蘇姓運將賠償1萬。

事後，蘇男反悔，不斷拖延賠償，還在同年5月跑到新竹地檢誣告余女涉嫌偽造文書，後經檢方調查，還給余女清白，余女也反告蘇男誣告。

蘇男否認犯行，他表示，調解當天他向保險公司林姓承辦人詢問如何支付，林說因涉個資，所以由保險公司完全負責，其中並無提及1萬元的部分。蘇男說，根據和解內容，需再付1萬才能和解，但因他拒絕，所以才被判拘50日，但是他並未看到聲明書，也沒簽名、按指紋，但資料上卻有余女簽名，因此才認為聲明書遭偽造，主觀上沒有誣告的故意，而誣告不處罰過失犯，本案應屬過失。

保險公司林姓承辦人向法官證稱，名字是蘇男簽署，且經筆跡的字體結構、運筆及連筆方式及聲明書上指紋都與蘇男相符，法官認定聲明書是蘇男所為，而蘇男堅稱遭偽造聲明書，事後又改口是過失，顯見蘇男在未經查證下，僅憑自己想像就誣告余女，是具有誣告的行為及故意，因此依誣告罪判刑6月，不得易罰金。

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