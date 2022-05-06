清潔隊員一個位子賣150萬！北港鎮長蕭永義大賺750萬判刑定讞

▲雲林北港鎮長蕭永義賣官收賄遭判刑定讞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

雲林縣北港鎮鎮長蕭永義，2018年當選後將鎮上清潔隊員職缺當商品販賣，每個位子販賣120到150萬元不等，總計賣出6個位子、大賺750萬元。一二審法院均重判有期徒刑10年2月、褫奪公權8年。案經上訴，最高法院6日駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

現年59歲的蕭永義，自2005年以後4度參選北港鎮長，2005年落選，但2009年當選，但2014年尋求連任失敗，2018年又當選。由於多次參選，蕭永義欠下不少選舉債務，將歪腦筋動到賣官上。

判決指出，他2018年當選後半年，自2019年4、5月間，就開始對外兜售清潔隊員職位。他透過蔡姓白手套友人，以120萬元、150萬元不等代價，分批販售清潔隊隊員職缺。而蕭永義分兩批收受買官錢，分別有蔡姓3人、蘇姓、陳姓及許姓等6人，付錢擔任清潔隊員，其中5人交付120萬元，1人交付150萬元，合計蕭永義收受750萬元賄賂。

案經檢調單位查獲，向法院聲請羈押獲准，一審法院去年6月間判決，將蕭永義每個罪行判刑7年6月，6罪合計宣告應執行有期徒刑10年2月，另外也宣告褫奪公權8年。至於同案被告均坦承行賄，分別遭判罰金6到8萬元不等，並分別宣告緩刑。蕭永義一審遭判刑後即遭到停職，改由胞姐蕭美文代理北港鎮長。

全案上訴二審，台南高分院二審審理期間，監察院先將蕭永義彈劾並送懲戒，懲戒法院於去年9月間再判決將他撤職，並停止任用3年。至於貪污刑案部分，二審於今年初宣判，駁回上訴，維持10年2月的重刑。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞，蕭永義重判10年2月，並褫奪公權8年，即刻解除鎮長職務。最高法院同時通知檢方啟動防逃機制。