討不到車禍和解金！高雄婦仰漂愛河載浮載沉　警丟救生圈被塑膠

▲婦人於愛河上載浮載沉 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名75歲的婦人因為日前車禍後與對方商討和解金未果，心情一悶之下竟然到光榮碼頭，意圖跳入愛河輕生，圍觀民眾見她仰漂在水上、載浮載沉時間長達約一小時，連忙報案，港警將她救上救生艇，經醫生確認無生命危險，警方持續安撫婦人並護送她回家。

▲婦人於愛河上載浮載沉，還不願使用救生圈，警方強制將她拉上。（圖／記者洪靖宜翻攝）

有民眾於4日17時50分左右，在高雄光榮碼頭發現一名婦人，在河中以「仰式」漂浮在水面，偶爾雙腳踢水，載浮載沉，嚇得趕緊報警，高雄港務警察總隊三號碼頭中隊立即派遣警力，並通報附近海域的巡邏警艇趕赴現場，採取緊急救援措施，將人救上救生艇，隨後由救護車轉送阮綜合醫院治療，婦人意識清楚，無生命危險。

經警方初步了解，這名75歲的張姓婦人與兒子兩人租屋在苓雅區，平時生計均依靠兒子工作之收入支付房租及生活費用，家境並不富裕，但她日前與人發生車禍，雙方多次試著和解未能達成共識，今天張女再度前往對方家中索討車禍和解金依然沒有共識，心情鬱悶，萌生輕生念頭。





▲婦人於愛河上載浮載沉，還不願使用救生圈，警方強制將她拉上。（圖／記者洪靖宜翻攝）

婦人在水上載浮載沉但意識清楚，一開始港警向她拋擲救生圈，但婦人一度不願意配合救援，還叫警察「不用煩惱！」持續漂浮在水上，警方見情況急迫只好強制將她拉上警艇甲板，並送往附近醫院醫治，苓雅分局成功路派出所員警也持續在旁安撫張女情緒，並聯繫上她的兒子，最後將兩人護送回租屋處，事情才落幕。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

時間對我們來說完全沒用！