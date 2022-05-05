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「擴張太快+疫情」連鎖健身房無預警倒閉　56會員控詐欺結果出爐

▲▼BioFit無預警歇業，消保官發布消費警訊。（圖／翻攝臉書）

▲BioFit連鎖健身房無預警歇業，負責人和股東業務挨告詐欺結果不起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

主打智慧健身的BIOFIT牛番茄健身房前年無預警倒閉，許多繳了十幾堂課，還押了好幾萬會費的學員氣炸，控告許姓負責人、股東、教練等15人涉嫌詐欺等罪。檢察官調查，健身房經營者與業務坦承，初期擴展分店太快，又遇上疫情衝擊無法正常營業，許姓負責人也自掏腰包想撐住營運仍失敗，應無詐欺犯意，台北地檢署5日處分全案不起訴。

檢警調查，BIOFIT牛番茄健身房從2017年起開始籌辦，原本預計以1年1間的速度拓店，但因許姓負責人找到股東投資等資金充沛的情況下，2018年間就已經擁有台北市府、台北復興、台北中山，以及桃園等4間分店，發展前景一度看好，但在3月間，新冠疫情爆發，營運立即出現狀況。

飛輪,健身房,腳踏車。（圖／達志／示意圖）

▲BIOFIT牛番茄健身房主打智慧健身，2年內在台北、桃園開了4間分店。（示意圖／達志）

一開始，BIOFIT嘗試改為線上健身教學，但效果不彰，會員逐漸流失，許姓負責人自掏腰包支付教練等員工薪水，以及相關場地設備營運所需，許妻看得不太高興，許男因自身財力有限，改請相關股東和經營層協助，最後仍在2019年底無預警倒閉。

大批會員買了10幾甚至50堂的課程還沒上完，平均預繳費用2萬到9萬元，都拿不回來，有會員組成自救會，有會員求助消保官，希望BIOFIT至少拿出健身房定型化契約中的「提撥保證金」來補償，其中有56名會員循刑事訴訟，控告許姓負責人等15人涉嫌詐欺。

▲▼（圖／翻攝自Facebook／）

▲BIOFIT無預警倒閉後不少會員湧進粉專留言。（資料照／翻攝自Facebook）

BIOFIT經營層與員工坦承，當初公司拓點太快，現金週轉出現問題，再加上疫情影響，業績不如預期，甚至最後員工領不到薪水時，業務總監還有特別交代業務們，不要再去推銷拉客。

檢察官調查，BIOFIT的確沒有依照政府政策提撥保證金，但這應處行政處罰範疇，至於詐欺部分則認為經營者並無犯意，而會員是和健身房簽約，雙方並無委託關係，也不構成背信罪，因此處分許男等15人全都不起訴。

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關鍵字：

健身房BIOFIT牛番茄聯鎖拓店擴展新冠肺炎會員詐欺背信定型化契約

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