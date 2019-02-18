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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李永然／與台灣類似 澳洲宗教自由尚缺全國性法律保障

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▲▼澳洲，澳洲國旗。（圖／pixabay）

▲澳洲即便有被稱為「宗教條款」的聯邦憲法第116條，但目前仍無全國性法律保障宗教自由，與台灣類似。（圖／pixabay）

【保衛宗教自由與制定宗教基本法系列2】

近年來，宗教自由的討論在台灣漸受關注，這是一件可喜之事，代表台灣社會更趨向重視精神層面。外交部將於今年3月12日、13日委託台灣民主基金會主辦「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」，此一活動除受國際矚目外，台灣的宗教團體也非常樂見。

對於宗教自由的重視，先進國家都極其關注，筆者上一篇以英國為例，本篇則探討澳洲如何保障宗教自由。

談到澳洲的宗教自由保障，必須分成聯邦、各州及聯邦領地分述。澳洲聯邦政府由6個州、澳洲首都特區及一些領地所組成；6個州為昆士蘭州、南澳州、塔斯馬尼亞州、維多利亞州、西澳州、新南威爾斯州。在澳洲權利法案的發展過程中，聯合國《公民權利和政治權利國際公約》（ICCPR）已經提供了涉及權利的雛形，再加上1981年聯合國《消除基於宗教或信仰原因的一切形式的不寬容與歧視宣言》，對有關宗教平等的法律改革提案與立法進程都產生重要影響（註1）。

一、澳洲聯邦的宗教條款

在澳洲聯邦憲法中涉及宗教的條款，主要是第116條規定，聯邦不得透過立法建立任何宗教―「禁止立教條款」，或施加任何宗教義務―「免除宗教義務條款」，或禁止任何宗教的自由實踐―「自由實踐條款」，不得進行宗教測試。

上述條款更有「宗教條款」之稱，該條款參考美國憲法第一修正案及宗教測試條款；至於澳洲聯邦憲法第116條中的「免除宗教義務條款」則是澳洲自己加入制訂的。

二、各州與聯邦領地

僅以澳洲首都特區及塔斯馬尼亞州為例說明。

（一）澳洲首都特區：自2002年由特區首席部長任命顧問委員會研究權利法案，嗣後於2004年由立法機關通過《人權法案》，該法案於第14條規定：1.人人享有思想、良心及信仰自由，包括篤信自已選擇的宗教或信仰的自由；以及以個人或群體，公開或者私下的方式，透過膜拜，戒律、踐行和傳教的方式達自己的宗教或信仰。2.任何人不得受到限制他們膜拜、戒律、踐行和傳教自由的強迫。

又《人權法案》第14條中的權利可以受到《人權法案》的「一般性條款」約束，該條款規定人權「只接受由領地法律所設定的，能夠在自由民主的社會中不證自明的合理的限制（demonstrably justified）」（註2）。

（二）塔斯馬尼亞州：1934年訂有《塔斯馬尼亞州憲法法案》，該州是唯一擁有「自由實踐條款」與「宗教測試條款」的州，其於《憲法》法案第46條規定：1.公民的良心自由、宗教的活動和表達自由，事關公共秩序與道德，應受到保護。2.任何人不得被迫就其宗教或宗教性信仰面起誓，或因宗教原因被取消資格；不得因任命或承擔任何公職而進行宗教測試。

澳洲雖然在聯邦憲法中有宗教條款，但目前仍無聯邦宗教自由法案這樣的全國性法律。澳洲聯邦政府執行人權法案的主要依據，是1986年的《人權及平等機會委員會法》（Human Rights and Equal Opportunity Commission Act of 1986），人權及平等機會委員會於1998年提出《第18條—宗教或信仰自由》的報告，強烈建議聯邦議會通過宗教自由法案，理由為澳洲法律沒有完全保護宗教自由，與相應國家對宗教自由的現有保護相比，澳洲的法律是單薄的。

宗教自由的保障極為複雜（註3），在澳洲也有其特殊性，相關保障之法律的完善也不斷地被提出討論，足見這方面的問題不容忽視。

台灣在此的欠缺似乎類似澳洲。我國憲法雖有第7條的宗教平等及第13條信仰宗教自由的規定，但涉及《宗教團體法》規定時，欠缺對宗教自由保障之基本原則的理解，導致因管制宗教團體的想法過於強烈，遭到宗教團體的強烈反彈。企盼台灣能依照聯合國《公民與政治權利公約》及《消除基於宗教或信仰原因的一切形式的不寬容和歧視宣言》的精神，透過《宗教基本法》的制定，俾使我國的《宗教團體法》得以迅速完成立法，進而將宗教團體（社團、財團、非法人團體等）納入合理的法制規範。

附註：
1.Reid Mortensen撰〈未完成的實驗：澳大利亞宗教自由報告〉乙文，載John Witte, Jr. 等著、隋嘉濱．黃宗英等譯核：七國宗教法制的基礎與前沿，頁147，2018年1月第1版第1刷，中國民主法制出版社出版發行。

2.Reid Mortensen撰：前揭文，載前揭書，頁157~158。

3.鄧衍森著：國際人權法，頁147~148，2016年10月初版第1刷，元照出版有限公司出版。

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●李永然，永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長。以上言論不代表本公司立場。

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關鍵字：法律,司改人權,李永然,澳洲宗教自由,宗教團體法,宗教基本法,人權及平等機會委員會

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