信義區殺警案萬少丞又犯案！內湖故意撞車　逼簽50萬「車禍和解」

▲萬少丞在服刑報到前兩月，因不滿徐姓男子開車太囂張，涉嫌追撞又逼迫徐和解被檢方起訴。（圖／CTWANT提供）

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因信義夜店殺警案名噪一時的「黑二代」萬少丞，去年6月入監執行8年8個月的刑期，但他在入監前2個月又涉嫌犯案。檢方偵查，萬男與陳姓男子共乘轎車，尾隨徐姓駕駛的車輛，在金龍路故意衝撞，並要徐告訴前往處理交通事故的警察，表示雙方要自行和解，強逼簽下50萬車禍和解書。檢方依現場監視器錄影畫面發現真相，依毀損、強制罪提起公訴。

萬少丞因2014年犯下聚眾鬥毆致人於死罪，但氣焰並未因此而減低，再今年6月入監服刑前的4月16日凌晨，萬搭乘陳姓友人的轎車行經內湖金龍路，不爽徐姓男子的駕車太過囂張，竟從後方追撞逼迫停車，並以短棍、球棒砸毀徐車窗玻璃。

員警因交通事故趕到現場前，萬少丞竟強逼徐告訴警察雙方要和解，並要求徐賠償50萬元，事後，徐不滿萬少丞、陳2人惡形惡狀，向警方吐露實情。

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