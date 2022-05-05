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快篩實名制賣近1500萬劑　陳時中：盼2個月內供9500萬劑

▲▼快篩實聯制單號可買，有藥局10分鐘賣完，有人乾脆不賣，減少麻煩。（圖／記者鄧木卿攝）

▲快篩實名制上路以來已賣出300萬人份、近1500萬劑。（圖／記者鄧木卿攝）

文／中央社

指揮中心指揮官陳時中今天表示，快篩實名制上路以來已賣出300萬人份、近1500萬劑，已逾半人口數，2個月內最多可提供9500萬劑，可望讓民眾掌握自己的病程。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心持續實施快篩實名制，今天全台共有4952家機構，可販售49.4萬份快篩試劑，截至今天中午12時，已有585家完售、賣出17.1萬人份。

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指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，快篩實名制上路以來，全台已有300萬人買到5劑快篩試劑，相當於1500萬劑，再過5到10天，賣出的快篩試劑應會多達3500萬劑、已超過總人口數，以這速度來看，應該大家都能夠儲備基本的快篩試劑，希望讓民眾及早掌握自己的病程。

有媒體詢問，如果第1輪實名制沒買到，第2輪可否買2次。陳時中說，以往口罩實名制也有類似問題，答案是不行，他認為只要把每段時間需要的儲備量準備起來即可。

外界好奇國內快篩試劑需求究竟多少，陳時中說，政府徵用亞培等多家廠牌快篩試劑，主要提供給居家隔離、居家檢疫作為公費快篩使用，6月底預估要準備8000萬劑，最高希望將準備到9300萬劑，以因應疫情高推估確診數。

陳時中指出，至於羅氏主要用於快篩實名制，5月準備5000萬劑、約1000萬人份，剩下4500萬劑希望5月中以後可以加進來，如此一來，快篩實名制在1個半月到2個月內可提供到9500萬劑。

另外，有民眾PCR採檢陽性卻遲遲沒收到自主疫調簡訊，指揮中心發言人莊人祥表示，根據了解，有可能是早期申請健保卡時填寫的手機早已沒有使用，勾稽法定傳染病系統也沒有更新電話，就可能面臨收不到簡訊的狀況，因此要求機構替民眾採檢時務必留下正確手機號碼，只要號碼正確，後面流程就沒有問題。

根據指揮中心統計，昨天COVID-19疫苗共接種12萬2813劑，累計接種5280萬4298劑，第1劑涵蓋率85.06%、第2劑80.3%、第3劑60.73%、基礎加強劑接種率0.84%。

另外，有媒體詢問，陳時中的維基百科頁面疑似遭人修改，內文指出陳時中因沒有加強管控疫情而被起訴，好奇陳時中是否將提出告訴。

陳時中說，他現在忙著因應疫情，沒空也沒心情處理這件事，但會保留法律追訴權，「有一天覺得不對就會告他」。

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