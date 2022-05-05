買不到實名制快篩　陳時中曝「1解方」遭鄉民轟爆：當我們是猴子？

▲民眾排隊搶買快篩試劑。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

快篩實名制上路後，不斷有民眾抱怨買不到快篩劑，排隊亂象彷彿歷史重演，針對此狀況，指揮官陳時中表示，有跟藥師公會協調公告販售時間，早中晚分開販售，民眾可以多上網查詢，而第二波快篩實名制會在5/15前啟動。眼看第二輪就要上路，大批網友砲轟「量就是不夠啊，輪流有屁用！」

原PO在PTT發文，許多藥局都是在早上一開門就販售實名制快篩，對於上班族來說非常不方便，下班時間到藥局時早已售完，陳時中提出解方「早、中、晚輪流販售」。對於這樣的作法，原PO感到困惑，「供給量不變，科學防疫」。

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貼文一出，掀起網友熱議，讓人聯想到成語「朝三暮四」，出自戰國時代哲學家莊子的寓言故事，養猴人與猴子談條件，早上餵三升橡實，下午餵四升橡實，但猴子不滿，嫌棄早上吃太少，養猴人便說「那改成早上吃四升，下午吃三升」，猴子們聽了都很高興。

網友們表示，最大的問題在「量不夠」，分時段販售根本無法解決問題，「擺明就是不夠阿，朝三暮四嗎」、「猴子：他學我」、「還是一樣每天配發78份，有個屁用」、「排1次買不到你可以排3次的概念」、「量不變，分流時段是會減少民眾需求喔？這是讓人知難而退的方法吧？」