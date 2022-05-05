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高登棄標1700萬快篩！他揭負責人「投標手法」：如何放心標案不出事？

▲新冠肺炎快篩劑實名制上路首日。（圖／記者林敬旻攝）

▲隨著疫情升溫，快篩劑需求量大增。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／綜合報導

指揮中心緊急採購快篩，當中提供1700萬劑快篩的「高登環球生醫有限公司」因被國民黨質疑是圖利特定廠商，宣布棄標。對此，北市議員參選人詹為元質疑，高登負責人劉緯澤的另一家「萬澤科技股份有限公司」就有資格承標政府快篩案，卻另外轉登記另一家高登公司，「就是要斷尾求生用一家看似沒問題的公司來標政府的案子！」

國民黨立法院黨團4日踢爆，指揮中心購買快篩試劑，其中一家「高登環球生醫有限公司」竟然是資本額200萬的小吃店變身，先前沒有任何醫療專業和相關實績，質疑「中間是否有差價、利益輸送、黑箱作業疑慮？」高登環球生醫4日晚間發表聲明否認相關質疑，並宣布棄標。

高登4日晚間發表聲明，強調公司前身不是小吃店，而是企業辦理團伙公司，曾接觸許多台灣醫學科技的人才，轉型後投入研發各項生物醫學器材，不少商品都有獲得專利，國民黨立法院黨團卻以權貴思考、不體恤底層人民奮鬥的過程，從謀私利角度來批判公司，實在令人懷疑，「國民黨前景何在？」

高登指出，指揮中心從最初辦理緊急採購開始，就是依照徵用每劑95元的價格進行採購，經過公司連夜溝通，好不容易才在隔日讓韓國原廠勉強答應，結果雙方細節都還沒敲定，卻遭國民黨立法院黨團質疑，為了消弭暴利思考，公司已決定不參加投標，「希望國民黨能組團採購，為台灣人民牟取更好的利益。

詹為元解釋，高登環球生醫股份有限公司負責人是劉緯澤。他還有另外一家公司叫做「萬澤科技股份有限公司」，兩家公司都登記在新北市三重區重陽路一段66號10樓之2。這家萬澤公司在所營事業資料登記中，同樣有F108031的醫療器材批發業、以及F208031醫療器材零售業。

詹為元表示，換句話說，劉緯澤用萬澤公司就能去標政府快篩的案子，但為什麼還要搞一個高登公司？原因就是，這家萬澤公司除了葉元之爆料違反藥事法之外。它在108年5月2日和「迪和股份有限公司」簽訂一張75萬元的本票，但到了109年1月3日的本票到期日時，還有62萬元尚未清償，被迪和公司一狀告到法院，最後還被強制執行。

詹為元指出，劉緯澤放棄了107年3月26日就成立的萬澤公司，另外在109年11月轉登記成立高登公司，就是要斷尾求生用一家看似沒問題的公司來標政府的案子。面對一個連60多萬都還不出來的負責人劉緯澤，「請問我們要如何放心他可以承擔政府16.5億元的標案然後不出問題？」

對於高登爭議，陳時中強調，該公司經審查有醫材EUA、其母公司有數量可以賣，談好條件就是一定時間可以進來，若沒有就會處分。陳時中說，現在經過檢驗合格上市就趕快來用，「無關乎他是非常大的公司或者小公司，重點是手上有沒有合格的貨」。

陳時中說明，當初協調就是以輸入羅氏、亞培和國產三條線，5月15日之前供貨排程，後面的貨無法前面到，所以就和國內有EUA的代理商12家一起談，條件也開很清楚，如果做不到就受罰。至於高登是否會受罰，陳時中無奈表示，因為合約還沒簽，昨天下午領標，高登就沒來。

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