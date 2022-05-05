　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

8.1萬人居家照護怎麼就醫　「3看診+2領藥管道」一次看

▲▼指揮中心5/5記者會，發言人莊人祥(左)、指揮官陳時中(中)、醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

文／中央社

COVID-19疫情延燒，全台有8.1萬人正在居家照護，近日也將陸續開放使用口服抗病毒藥。指揮中心統整3個視訊就醫管道及2個領藥方式，確保居家照護期間也能安心就醫。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今天宣布，近日陸續配發口服抗病毒藥到全台57家核心藥局，開放有重症風險因子的居家照護民眾用藥，降低中重症風險；據統計，目前全台有8萬1706人正在居家照護。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，居家照護期間有緊急醫療諮詢或就醫需求該怎麼看病，許多民眾仍霧煞煞。

民眾在居家照護、居家隔離、居家檢疫期間如有緊急醫療諮詢需求，可下載「健康益友App」由急診專科醫師、專科護理師24小時即時提供緊急醫療諮詢服務，如果醫師評估有就醫需求，將調度救護車、防疫計程車或由親友接送前往醫院。

▲▼指揮中心5/5公布確診居家照護諮詢及開立口服藥物流程。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心5/5公布確診居家照護諮詢及開立口服藥物流程。（圖／指揮中心提供）

遠距醫療門診方面共有3個管道，分別為「全民健保視訊診療計畫」、「縣市政府居家照護診療計畫」及「衛福部遠距醫療診療方案」

全民健保視訊診療計畫方面，民眾可上健保署「因應COVID-19疫情之視訊診療」專區（https://bit.ly/3KGjpQN），查詢指定視訊診療機構，打掛號專線或到網頁預約掛號，並依院所指示，以手機或平板視訊看診。

▲▼視訊診療使用說明。（圖／指揮中心提供）

▲視訊診療使用說明。（圖／指揮中心提供）

縣市政府居家照護診療計畫方面，是由地方政府指定醫院或診所提供門診視訊診療，同時搭配主責院所、藥局或釋出處方箋方式，由藥師調劑藥品，並以通訊方式供用藥指導及諮詢。

衛福部遠距醫療診療方案的部分，則是利用「健康益友App」預約視訊診療門診，由衛福部所屬醫院提供居家照護個案遠距醫療門診，看診後再開立電子處方箋。

領藥方面有2種管道，都可由親友代領或由藥師送藥到府。

一是使用「健康益友App」看診持有電子處方箋，可跳轉至「藥師調劑諮詢用藥到府」執行畫面、查詢鄰近藥局、聯繫藥局確認身分等資訊、向藥師索取驗證碼、在App中點選「確認藥局」並輸入驗證碼、平台就會發送密碼供藥局開啟電子處方箋。

▲▼健康益友App。（圖／翻攝App）

▲健康益友App。（圖／翻攝App）

另一種是持有紙本處方箋或其他電子處方箋者，可以透過藥師公會全聯會地圖（https://bit.ly/3KJxHQL）或致電（02-2595-3856）查詢鄰近藥局，並致電藥局確認身分等資訊，最後交付處方箋。

►碗盤超乾淨！「紫外線殺菌＋烘乾」一機搞定

ET快訊
副機長飛一半認了「最後考試還沒過」　全機嚇壞！航空急折返
快訊／瘦子無預警宣布結婚：她目前非常幸福
居家照護怎就醫　「3看診+2領藥管道」一次看
台南應大爆霸凌！特殊生遭「大外割」頭撞地痛哭　他嗆：沒看過流
快訊／勾惡抵達桃園體育場！　「現場出狀況」開直播赴約
多金女婿超寵妻！1031萬霸氣交丈母娘被領光　3年後全沒了
陸男PO「台灣辣妻罵人影片」爆紅！羨煞百萬網友：一定很幸福吧
美女主播順利卸貨龍鳳胎！　「雙寶破3000公克」正面萌照曝光
快訊／今本土+30035　各縣市確診分布曝
拿7000元大禮！　母親節炫「毛孩深情合照」賺大獎
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

校園疫情升溫　教育部強烈建議教師授課全程戴口罩

快篩實名制賣近1500萬劑　陳時中：盼2個月內供9500萬劑

「BNT、莫德納哪個對孩子好」網戰翻　小兒科醫師：越早打越好

台中破200校停班課創新高　累計913學生確診

8.1萬人居家照護怎麼就醫　「3看診+2領藥管道」一次看

想買達菲熊！小妹妹找上大叔「以物易物」　拿媽按摩棒問：200可以嗎

大又白！G奶辣模「玩DIY」穿這樣　網驚呼：凸出來了

不是只有呼吸道症狀！醫師籲出現「嚴重腹瀉」4情況要趕快採檢

空姐機師終於能正常看病！今日起「取消機組員健保卡註記」

南投+151！近半數感染源不明、10人未打疫苗　籲民眾儘速接種

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

再增5死！今本土飆28420例　新北首次「單日突破萬例」

媽玩遊戲黏人柴狂討摸　牠鑽懷裡猛蹭：快理我

校園疫情升溫　教育部強烈建議教師授課全程戴口罩

快篩實名制賣近1500萬劑　陳時中：盼2個月內供9500萬劑

「BNT、莫德納哪個對孩子好」網戰翻　小兒科醫師：越早打越好

台中破200校停班課創新高　累計913學生確診

8.1萬人居家照護怎麼就醫　「3看診+2領藥管道」一次看

想買達菲熊！小妹妹找上大叔「以物易物」　拿媽按摩棒問：200可以嗎

大又白！G奶辣模「玩DIY」穿這樣　網驚呼：凸出來了

不是只有呼吸道症狀！醫師籲出現「嚴重腹瀉」4情況要趕快採檢

空姐機師終於能正常看病！今日起「取消機組員健保卡註記」

南投+151！近半數感染源不明、10人未打疫苗　籲民眾儘速接種

校園疫情升溫　教育部強烈建議教師授課全程戴口罩

放感情面對比賽　李宗賢清空心中雜念

快篩實名制賣近1500萬劑　陳時中：盼2個月內供9500萬劑

Uber司機回流營收優於預期！從疫情低點復甦　但投資大虧逾1700億

「我們是來支持我們所愛」　外交部製作美國訪團影片曝光

租屋哥住7年「退租一幕」震驚萬人！老司機邪笑：椅子歷經激烈運動

「女兒得阿茲海默」70歲影帝當看護　《仙后座》徐玄振哭聲心碎

快訊／男神死會了！瘦子無預警宣布結婚：她目前非常幸福

北京入境隔離天數放寬至10+7　主因為Omicron潛伏期短

嘉義每周四公布酒駕累犯　第一批2人姓名、無碼照曝光

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

快訊／再增5死！今本土狂飆30035例、境外增71

指揮中心：快篩陽性即確診！

今炸破3萬例「是時候禁內用了？」　專家給答案

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

今本土+30035　新北10122例最多

打3劑BNT重症！20多歲女染疫6天敗血症亡

20多歲女染疫6天亡！李秉穎示警「1重症前兆」快就醫

快訊／中重症+73！增5死「20多歲男中症轉重症亡」

即／台中本土確診+1776例　10處熱點曝

警政署被電飛　對連千毅之亂「軟得像麻糬」

快篩陽即確診「3類對象先適用」　免外出PCR

1700萬份快篩沒了！　他怒嗆1類人

20多歲女打滿3劑仍重症死　醫揭6不尋常症狀

更多熱門

相關新聞

藍營緊咬高登問題大　他曝「招標狀況」駁：政府、代理商違法在哪？

藍營緊咬高登問題大　他曝「招標狀況」駁：政府、代理商違法在哪？

指揮中心緊急採購快篩，當中提供1700萬劑快篩的「高登環球生醫有限公司」因被國民黨質疑是圖利特定廠商，宣布棄標。對於圖利特定業者的指控，立委鄭運鵬反駁，這幾波的快篩供給，都沒有代理業者出面指控，說自己的貨比較便宜，也沒有業者指控政府故意排除他們的篩劑規格，「質疑的人總要說明政府和台灣代理商違法在哪裡、政府要買便宜的要找誰吧？」

「快篩陽=確診」醫喊合理！提醒：死亡數將上升

「快篩陽=確診」醫喊合理！提醒：死亡數將上升

高登棄標1700萬快篩！他揭負責人「投標手法」：如何放心標案不出事？

高登棄標1700萬快篩！他揭負責人「投標手法」：如何放心標案不出事？

陳時中2022年「超狂防疫5金句」一次看

陳時中2022年「超狂防疫5金句」一次看

快篩陽就醫要自費！北市11醫院「防疫急門診」一次看

快篩陽就醫要自費！北市11醫院「防疫急門診」一次看

關鍵字：

指揮中心懶人包

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊丞琳痛心曝「Yumi過世」了！　死訊藏3個月

羅志祥突宣布喜訊！出道28年「謝謝你們的陪伴」

即／疑求愛不成！樹德科大男大生持刀猛割女同學頸

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

快訊／哏圖女孩驚傳輕生！得年16歲

快訊／再增5死！今本土狂飆30035例、境外增71

影帝小舅子跌下30公尺高坡身亡！

指揮中心：快篩陽性即確診！

安珀赫德淚崩全說了！

今炸破3萬例「是時候禁內用了？」　專家給答案

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

機車「車頭朝外停」會被罰錢？

連千毅慘了！刑事局掃黑內容曝光

LINE悄「解鎖新功能」台北人限定！網喊心動

更多

最夯影音

更多
男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽
鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面